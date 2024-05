“En la base de Neuquén no identificamos personal militar, son chinos, son todos iguales”

La canciller Diana Mondino aseguró que “los chinos son todos iguales”, al señalar que no habían identificado a personal militar en la base espacial de ese país en Neuquén. “Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores en el transcurso de una entrevista con Clarín. Enseguida dirigentes de la oposición cuestionaron a la canciller, calificaron sus dichos de “racistas” y consideraron que no colaboran a la relación con el país oriental. Este viernes Mondino se defendió y aseguró que se refería a que “no había nadie uniformado, quise destacar que todo el personal estaba de civil, vestido igual”.

La polémica frase surgió ante una pregunta sobre si se había identificado personal militar en la base ubicada en la Patagonia argentina, en la que puso especial atención el gobierno de los Estados Unidos y fue tema de conversación con la generala del Comando Sur, Laura Richardson, a principios de abril. “Ya se han hecho inspecciones en la Estación Espacial China y la europea. Fue el mismo equipo a ambas y en la misma semana, esos equipos no percibieron nada raro”, explicó Mondino.

En ese marco, aseguró que “lo que sí” van a hacer es conformar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se pueden utilizar, no solo los equipos, sino durante una cantidad de tiempo. Y eso la Argentina no lo está aprovechando”, sostuvo la canciller. Y agregó: “No identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”.

“Me refería a que no había nadie uniformado”

Este viernes, en declaraciones a Radio Mitre, Mondino se defendió: “Si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio o que tienen cosas…Y bueno, nada, yo a lo que me refiero es a que no había nadie uniformado”.

La canciller aclaró que “de ninguna manera” sus dichos tuvieron una intención discriminatoria. Ante la consulta puntual acerca de si se había equivocado con sus declaraciones, Mondino recogió el guante: “¿Por qué? Son todos iguales los que participaron, son todos civiles. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial China en Neuquén”.

“Es una visita que fue hace pocos días, diez más o menos, y lo que destaqué fue la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno uniformado“, agregó la funcionaria nacional.

“Que deje de humillar al país”

“Ni el dinero, las perlas y el perfume francés; ni las credenciales, títulos y cargos; nada puede borrar la ignorancia de un racista… es una afección del alma. Sus expresiones serían repugnantes si fuera una simple ciudadana, pero como canciller adquieren una gravedad inusitada”, afirmó el referente social Juan Grabois en sus redes.

El excandidato presidencial le sugirió al presidente Javier Milei que “saque a Mondino de la Cancillería y deje de humillar a la Argentina”, reclamó.

Por su parte, el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, recurrió también a su cuenta de X para referirse a la polémica: “¿Todavía no echaron a Diana Mondino?”.

Mientras que la extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi) Victoria Donda señaló que “justo, lo que más necesita la Argentina es una canciller racista”.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman se expresó respecto de la frase de Mondino y evaluó: “Menos mal que es la diplomática…”.

En tanto, el exembajador en Francia Eric Calcagno señaló: “Éxito del régimen de Javier Milei. En una frase desprecia una civilización de 5000 años, una nación de 1500 millones de habitantes y un Estado que siempre apoyó la Causa Malvinas”.

“Una relación excelente”

La frase de Mondino fue dicha en el contexto de una extensísima entrevista en París. Allí la canciller participó de un encuentro de la OCDE, luego de su paso por China, donde se reunió con su par Wang Yi además de buscar una negociación por los swaps.

Consultada por el estado de la relación entre Argentina y China, Mondino indicó: “La relación ha sido, es y será excelente. Lo que es cierto es que Argentina había incumplido con prácticamente todos los contratos firmados con empresas chinas antes del nuevo Gobierno y eso genera preocupación. Pero este nuevo Gobierno está tratando de reordenar y reorientar todas esas actividades, más atraer inversiones que podrían ser, por supuesto, de China”.

En un momento, a Mondino le recordaron algunas declaraciones del presidente Milei, como cuando dijo sobre China: “Son comunistas. No quiero hacer comercio con ellos”. Para la canciller, “el Presidente lo que dijo es que no íbamos a tener relaciones Estado-Estado empresariales. Nosotros no vamos a generarlas. Las que están del pasado continuarán porque ya están firmadas y la República es una sola. Pero con las empresas nunca hay ningún tipo de dificultad”.

La canciller, además, reconoció que China es uno de los mejores socios que tiene Argentina. “Claro, lo ha sido y lo será. El problema ideológico lo podrías considerar desde el punto de vista de que no vamos a usar dinero de los contribuyentes argentinos para un negocio en particular. Repito, lo que está firmado de antes habrá que ver cómo logramos cumplirlo o si hay que renegociar algo. Y todo lo nuevo, que no sea con dinero de nuestros impuestos”.

Por otro lado, ante la pregunta sobre si Argentina va a pagar el swap que le dieron al gobierno de Alberto Fernández, explicó: “El swap existe hace más de 20 años. ¿Por qué este año es un tema de gran preocupación? Es cierto que Sergio Massa lo utilizó en una forma absolutamente fuera de todo lo imaginado para intervenir en el mercado, con un mecanismo de dudosísima transparencia. Pero el swap como tal existe hace décadas. Y se va a pagar”. (DIB) MM