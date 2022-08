En Olavarría «Galli conduce Cambiemos, Valicenti conduce el FdT y Eduardo Rodríguez conduce el FR»

Trabajando cerca de Gabriel Katopodis, José Eseverri habló con Radio Olavarría. Sostuvo que Sergio Massa y su llegada al gobierno es un «punto de inflexión» para las nuevas generaciones. Destacó la consolidación de nuevos liderazgos en Olavarría. Duras críticas a la UCR «fueron empleados baratos del gobierno de Macri».

Ph: Radio Olavarría.

José Eseverri estuvo este jueves en los estudios de Radio Olavarría, allí analizó varios aspectos de la política nacional, la llegada de Sergio Massa al gobierno y la realidad política de Olavarría. Aclaró que sus dichos se enmarcan en el trabajo que realiza «con Gabriel Katopodis’, además de su tarea privada como abogado y empresario.

Sobre Sergio Massa dijo que «es consciente de las limitaciones que tiene no solo la coalición de gobierno sino la Argentina misma, está no es la Argentina del 2013, 2014, 2015. Es una Argentina que desde el final del gobierno de Cristina, durante los años de Macri y estos años que han estado marcados por la pandemía y por el impacto de la guerra seguramente no se han solucionado los problemas que los argentinos tienen».

En el plano local dejó algunas definiciones sobre algunas «renovaciones» en los dirigentes que hoy son activos participantes de la agenda política local.

Primero dijo, «Olavarría es una ciudad fantástica, que obviamente no le escapa a las crisis y a los ciclos económicos de la Argentina. Olavarría queda bien parada en el contexto provincial y en ese contexto Olavarría hoy tiene desarrollo de la obra pública y la obra privada. Este será un sector muy dinámica de la Argentina».

En lo político sostuvo, «hay una generación nueva en la política, y eso me parece sano. También eso es importante» y mencionó «Olavarría tiene dirigentes importantes en la ciudad, es muy interesante lo que está empezando a pasar en la política de Olavarría. Ezequiel (Galli) tiene un rol muy insertado dentro de Cambiemos, un rol muy importante por lo menos en un sector de Cambiemos. Es el intendente más importante de la Sección, es importante que cuide ese lugar desde la política».

También destacó: «Olavarría hoy tiene al presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, algo que no ocurrió nunca en la historia de la ciudad: César Valicenti es uno de cinco o diez tipos más importantes del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, les puede gustar o no, no hago un juicio de valor sobre lo que opina la gente de César. Olavarría hoy tiene a uno de los tipos más importantes de la provincia de Buenos Aires, para poner en agenda los temas de la ciudad tenes un tipo sentado a la mesa de donde se toman las decisiones, eso es fundamental».

A modo de síntesis «Cuando vos vez que hay liderazgos claros de una dirigencia nueva que irrumpió en la política y se va consolidando me parece fantástico. Vos sabes que hoy Ezequiel Galli conduce Cambiemos, Valicenti conduce el Frente de Todos y Eduardo Rodríguez conduce el Frente Renovador, esto me parece interesante».

En otro punto fue algo critico con la UCR y su rol dentro de Cambiemos, «el radicalismo está en una transición, es una transición indefinida entre haber sido un empleado barato de Macri o convertirse nuevamente en un partido político, pero hay que jugarse en la vida política. Si vos no tomas decisiones, no empezas a caminar, a recorrer y a plantear cosas distintas. En todo el gobierno de Macri fue un empleado muy barato. Lo que pensaba Alfonsín no tiene nada que ver con lo que pensaba Macri, a mi no me vengan a correr porque al alfonsinismo yo lo vi crecer en mi casa».

Sobre un rol pasivo de la UCR dijo que la política económica del macrismo la definen economistas allegados a Macri. «No te imaginas un gobierno de Macri pensando en la inclusión social, por eso es importante que el peronismo tenga centralidad en la política Argentina», expresó.

