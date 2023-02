«Enseñar a niños a tocar el violín jugando»

Una olavarriense desarrolló en Viena un método de enseñanza de violín para chicos de 4 o 5 años. Es novedoso y en una conferencia lo presentó en Olavarría. Seguirá en españa e Italia.

Valeria Bolognani es una violinista, violista y pedagoga de origen olavarriense que actualmente se encuentra radicada en Viena. Comenzó sus estudios de violín a los 13 años de la mano de Gustavo Flores (violinista italo argentino, titular y guía de 2 violines en la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata) .

En 2006 emigró con su familia a Alicante, España. En 2012 se graduó en enseñanzas profesionales con

mención de honor en violín y premio extraordinario en viola en el Conservatorio «Ana María Sánchez» de

Elda, Alicante.

Actualmente reside en Viena, donde cursa los estudios de pedagogía en la Universidad de música y arte

dramático de Viena en la especialidad de viola y música elemental, bajo la tutela de Clara Schwaiger

(Universidad catalogada como la segunda mejor del mundo y con egresados notables como G. Mahler, F.

Liszt, J. Brahms, H. Karajan, Z. Metha, C. Abbado, N. Hanancourt, entre otros).

Es creadora del Bolognani Methode que propone un metodología sólida y efectiva para la enseñanza

de instrumentos de cuerda frotada a niños y niñas entre cinco y doce años. Con este método, el niño aprende a través del juego mientras estimula las cuatro áreas de desarrollo infantil: área cognitiva, área del lenguaje, área motora y área socio-emocional.

Valeria Bolognani regresó a Olavarría y brindó una conferencia en el conservatorio de música donde explicó su Bolognani Methode. Antes habló con En Línea Noticias y contó sobre su método.

Recordó que, estudió en la Orquesta Escuela con Diego Lurbe, y luego se fue con su familia a vivir a España: «estuve nueve años en España y me mude a Viena (Austria) donde hace ocho años que estoy radicada. Me llevó cuatro o cinco años aprender alemán que es el idioma de ese país. Ya estoy terminando este año la Universidad, es en la mejor del mundo. Doy clases en dos escuelas de música en viena y clases privadas en mi método pedagógico para niños. «

Sobre el Bolognani Methode dijo que, «empece con mi primer alumno que tenia un niño en una práctica docente, tenía un problema postural que estaba estancado y no podía avanzar.»

En ese sentido señaló que, «la profesora me dijo que insistiera en lo mismo: «Hay algunos chicos que tienen más facilidad que otros,» me dijo no me convenció. Así que empecé a fijarme porque.»

Bolognani contó que ella como docente se «centraba en la enseñanza del violín y me di cuenta que el nene tenía problemas de motricidad y equilibrio. Diseñe este metodo que abarca las cuatro arreas de desarrollo infantil. Por ejemplo si tiene problema de ritmos probablemente tienen problema de lenguaje.»

la docente señaló que el Bolognani Methode, «lo hago a través del juego con otras actividades. Estoy dando clases con mi método. Los juegos los invento yo, son con fichas, con notas, con proyecciones a oscuras.»

«Estamos hablando de chicos de cinco años. Entre al conservatorio de música de Olavarría y me encontré con un cartel que se inscribían niños a partir de los 9 años. En verdad se pierde lo más importante, en esos cuatro años. Un chico de 4 o 5 años es una esponja, absorbe todo con más facilidad.»

Sobre su método de enseñanza dijo que, «no es duro el aprendizaje de los niños porque aprenden jugando, quizás no saben leer pero aprenden a leer una partitura. Los chicos eligen el violín en Viena porque es un instrumento muy difícil y uno de los más prestigiosos. En Viena ser musico o tocar el violín es como que te vean con una bata de médico.»

Por último Valeria Bolognani señaló que, «estoy brindando conferencias para presentar el método pero la primicia lo tuvo Olavarría., seguiré en España e Italia entre otros países.»

