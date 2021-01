Eseverri y la pandemia: “los municipios del interior no agregaron una cama de terapia”

Foto: Infocielo

El ex Intendente José Eseverri realizó declaraciones al periodista Sergio Di Pino en una entrevista publicada en el portal Infocielo.

El ex mandatario local realizó un repaso sobre distintos temas de la actualidad aunque en uno de los tramos analizó puntualmente el contexto de pandemia.

Eseverri sostuvo sobre el manejo de la pandemia: “hubo una mirada muy porteña y del conurbano en el inicio de la administración de la pandemia. Acá en el interior estuvimos tres meses cerrados con cero casos”.

En ese sentido afirmó: “no tenía ningún sentido económico ni sanitario habernos hecho el daño económico que nos hicieron los gobiernos. Ningún intendente de ningún partido político defendió a sus ciudades. Nunca pusieron la cara para reactivar la economía de nuestras ciudades a pesar de estar con cero casos”.

Eseverri continuó su análisis afirmando “después se hizo lo que el manual mundial empezaba a indicar con mayor o menor éxito. Hubo una enorme inversión para revertir el déficit sanitario que había en el Gran Buenos Aires que venía de cinco años en la que no solo no se creció sino que bajó la cantidad de camas de terapia intensiva. El gobierno nacional a través del ministerio de Katopodis y de Salud generó una cantidad enorme de camas disponibles impensada de hacer en la Argentina. Es uno de los grandes éxitos de este gobierno. Eso, la IFE y la ATP son claves porque cuidó la economía. La Argentina no hubiera tenido 2001 si había IFE y ATP. Son herramientas que al menos permitieron sostener los niveles de consumo en la economía y con esos niveles de emisión incluso tuviste menos inflación. Veníamos del 56% de Macri y bajamos al 36% este año a pesar de la enormidad de plata que se imprimió. Y no era que se jugaba al estanciero sino que los niveles de consumo eran equivalentes a la emisión monetaria”.

Hizo especial mención a la situación de pandemia en los municipios del interior y fue poco optimista: “los municipios del interior no agregaron una cama de terapia a sus hospitales. Lo que no fue gestión nacional hacia el conurbano, no lo vi en el interior de la provincia”.

El ex Intendente sostuvo: “no hubo un municipio que se interesara por la salud en términos reales. Porque el problema que vas a tener en la segunda ola es el mismo y va a tener consecuencias económicas. Van a tener que volver a cerrar los pueblos si el cronograma de vacunación no logra llevar la inmunidad y es imposible en tres meses. Se va a estar en marzo o abril ante la decisión de un cierre de las economías porque no hubo inversión en salud pública de parte de los municipios y esto es un llamado de atención a todos los intendentes sin intención de partidos políticos. No tengo la información que haya habido una cama más en un municipio del interior”.

Aclaró cuestiones de responsabilidades respecto a la salud pública. “La salud pública en buena medida en el interior está en manos de los intendentes porque tienen un coeficiente distinto de coparticipación por la salud pública”.

En este sentido dijo: “la acción de la Provincia ha estado volcada claramente a donde tiene responsabilidades sanitarias que son en los hospitales provinciales. Los que tenían que tomar decisiones eran los intendentes del interior. Cuando hay mayor circulación hay accidentes de tránsito y casos COVID y estás al borde inmediato de la saturación de los sistemas sanitarios. Por eso el gobernador y Gollan dicen que está garantizada la atención médica pero es gracias al sistema de red hospitalaria con lo cual van a tener que generar sistema de traslado de pacientes”.