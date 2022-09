Esperaron más de 8 horas para ser atendidos en Pediatría

Una mujer con sus tres hijos de 2, 4 y 7 años se comunicó en la noche de este domingo con En Línea Noticias, para visibilizar la larga espera que debieron hacer para ser atendidos en la guardia de Pediatría del Hospital Municipal.

La mujer señaló que arribó al Hospital a las 14 horas de este domingo y que cerca de las 22 decidió retirarse del Hospital sin ser atendida aun.

Señaló que el SUM de pediatría estaba «repleto»y que los padres con sus hijos, más de 40, estaban sentados hasta en la vereda o esperando en autos. Incluso niños con 39 grados de fiebre.

«Eran las 20 horas, hicieron el cambio de guardia y a las 21:30 horas aún no habían empezado atender. No me atendieron porque eran las 22 horas y mis nenes se me estaban durmiendo, tenían hambre y me tuve que venir a mi casa,» finalizó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp