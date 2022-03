«Este 24 volvemos a reencontrarnos después de la pandemia que nos paralizó»

«Hay que seguir reivindicando la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sobre todo en los jóvenes porque ellos son los que van a levantar la bandera del ´Nunca Más´», destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en diálogo con Télam. «Esperamos que la marcha sea multitudinaria, que vayan todos y todas, y todes, como siempre lo hicieron», agregó.

«Esperamos que la marcha sea multitudinaria, que vayan todos y todas, y todes, como siempre lo hicieron. Sobre todo, después de estos dos años de pandemia que nos paralizó y nos enfermó», dijo Carlotto en diálogo con Télam.

Télam: ¿Cómo se preparan para esta convocatoria del 24 de marzo después de dos años de pandemia?

Carlotto: De una manera muy especial, por eso la consigna este año es «Volvemos a la plaza por la Memoria, la Verdad y la Justicia». Hay que seguir reivindicando la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sobre todo en los jóvenes porque ellos son los que van a levantar la bandera del ´Nunca Más´. No se puede olvidar, ni minimizar, ni distorsionar una historia que está escrita y probada.

T: ¿Qué cuestiones tienen en cuenta en la organización?

C: Las Abuelas estamos trabajando en esto que llamamos la Mesa de Derechos Humanos, dialogando entre todos los organismos que la integramos y además con el resto de los organismos que han nacido, quizá algunos antes que nosotros, y otros, después. Definimos las consignas, las palabras que se van a decir, quien va a hablar. Cada organismo colabora también pensando en las necesidades que tendremos en el escenario, también estamos trabajando en los discursos y en todo lo que conlleva el encuentro.

T: ¿Además de la paralización en las calles, que otros efectos tuvo la pandemia, sobre todo en las Abuelas?

C: Fueron dos años terribles. La pandemia nos paralizó por mucho tiempo y nos enfermó, aunque no hayamos contraído el virus. En mi caso particular, que iba todos los días desde la mañana hasta la noche a la sede Abuelas, fue muy duro. Nos cambió la vida, si bien seguimos luchando, nos cambió mucho las cosas, sobre todo a las que tenemos nuestra edad. Hemos tenido que tener mucha fuerza de voluntad para no decaer. También pienso en los amigos que ya no están como Arturo Bonín o Gerardo Rozín, que si bien fallecieron por otras causas, son personas que han dejado mucho. Por suerte, en este tiempo, tenemos un Estado que nos cobija y nos ampara. Sabemos que de estos temas, de la importancia de mantener la Memoria, la Verdad y la Justicia, por nuestros 30 mil, no se van a olvidar.

T: ¿Cómo resultó la campaña ´Plantamos memoria´ que lanzaron el año pasado, cuando convocaron a plantar un árbol ante la imposibilidad de marchar?

C: Fue muy emotivo porque la gente participó de forma muy activa. Las redes se llenaron de fotos y videos de mamás, papás, niños plantando árboles. Fue especial porque abrió la participación a muchas personas de distintos puntos del país y hasta del mundo. Además, fue una manera de decir ´estamos presentes´ como lo estuvimos siempre y nada nos puede parar.

T: ¿Cómo espera que sea la marcha de este año?

C: Esperamos que la asistencia sea tan numerosa como lo ha sido siempre, multitudinaria. Siempre hay una sumatoria para no olvidar, y sobre todo este año que es tan especial después de dos años que tuvimos que quedarnos más quietos. Por eso la consiga es ´Volvemos a la plaza´. Invitamos también a intervenir los barbijos con consignas históricas, en referencia a nuestros queridos nietos. Esperamos que vengan las familias, seguramente muchos jóvenes. Es un día muy especial porque significa sentir ese abrazo, ese reencuentro que se descubre en el canto compartido, en las miradas, en el recuerdo y la búsqueda que continúa.

T: ¿Cómo sigue la tarea después del 24 y ya casi superada la pandemia?

C: Abuelas sigue como siempre. Seguimos y seguiremos buscando los 300 nietos que nos faltan, sabiendo que en algún lugar del mundo están. Tenemos no sólo filiales en la Argentina sino también en el exterior. De hecho, yo el 24 no voy a estar porque tengo un viaje al exterior previsto desde hace mucho tiempo, lugares donde nos han abierto las puertas y el corazón.

