Este jueves llega New Sensation, la banda tributo a INXS

Jueves 11 de Abril, 21:00 hs

NEW SENSATION por primera vez en OLAVARRIA

“NEW SENSATION”, llega con gran expectativa por primera vez a Olavarría y es la banda encargada de acercarte a INXS.

Este show se remonta al espectáculo presentado en Wembley” Live Baby Live”, transmitido en el año 91, y cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas como: «Suicide Blonde», «By My Side», «Never Tear Us Apart», «Mystify», «Disappear», «Original Sin» y «Need You Tonight», entre otros.

Sera una perfecta oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo, no solo su música, sino también su dress code de Wembley 91, el vinilo de su chaqueta característico del comienzo del show, sus botas negras estilo militar, chaquetas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya inolvidables y ese look único de Michael Hutchence, interpretado por Luciano Giri líder de la banda.

INXS es pop, es rock, es dance, es la música que tiene es increíble exceso de energías, y es la forma que se ha presentado en “NEW SENSATION” con más de 16 canciones para poder interpretarla y disfrutarla.

La banda está integrada hoy por: Luciano Benito (Batería- Coros), Pablo Khouri (Bajo – Coros), Efraín Lobo Cartagena (Teclados), Rodrigo Manzur (Guitarra-coros), Emmanuel Cardozo (Saxo, guitarra, y coros), Luciano Giri, (Voz líder y produc general show).

Instagram: NEWSENSATION.ARG

Facebook: NEW SENSATION SHOW TRIBUTO

Entradas numeradas en plateas

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 16500 Platea Baja – $ 13200 Platea Alta- $ 8800 Pullman- $ 16500 Sillas en Palcos

Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 17250 Platea Baja- $ 13800 Platea Alta- $ 9200 Pullman- $ 17250 Sillas en Palcos

