Esteban Bullrich renuncia a su banca en el Senado

El senador nacional Esteban Bullrich anunció este martes que renunciará a su banca en la Cámara alta. Bullrich está afectado por esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le dificulta mucho hablar y también los movimientos.

Bullrich, quien tiene mandato hasta 2023, les envió un mensaje a los senadores para informarles sobre su decisión. Este es el mensaje completo:

“Hola colegas. Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pienso que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, comienza el mensaje que envió a los senadores.

“Me hubiera gustado manejar esto de otra manera pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos”, agregó Bullrich.

Y añadió: “El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido pero Dios tiene otros planes para mí. Abrazo enorme”

Su libro

La última aparición pública de Bullrich fue el lunes, cuando la presentación de su libro “Una nueva Buenos Aires para renovar el pacto de unión nacional” reunió a dirigentes como el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau y el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete nacional, Fernando “Chino” Navarro.

El libro de Bullrich analiza cómo mejorar el funcionamiento de la provincia de Buenos Ares. El manuscrito atraviesa distintas vertientes para articular el territorio en cinco sectores, de tal manera que los bonaerenses tengan una mejor calidad de vida. “Todos sabemos los desafíos y los problemas que la provincia arrastra hace una cantidad de años”, esgrimió el senador, quien remarcó: “La Provincia es una unidad política mal organizada”.

Bullrich fue diagnosticado en abril de este año con ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta los músculos y, a medida que avanza, los pacientes pierdan independencia en su movilidad e incluso para hablar, respirar y alimentarse. Por el momento, no existe un tratamiento médico capaz de revertir el daño que causa la enfermedad.

“Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”, reveló en ese momento un comunicado.

En noviembre pasado, Bullrich lanzó una fundación para ayudar a las personas con ELA. Sobre este proyecto, informó que desde allí financiará investigaciones e innovación para el tratamiento y la cura de la enfermedad y proporcionará apoyo a pacientes y familias para que puedan acceder a la atención médica y a herramientas de diagnóstico. (DIB) FD