Estremecedor testimonio: “Mamá me drogaron»

Otra joven olavarriense contó que fue «drogada» en el boliche del barrio Pueblo Nuevo en octubre del año pasado. Habló de las peripecias que tuvo que realizar para que le tomaran la denuncia aunque alentó a quien le suceda lo mismo a que denuncien

El caso de Tatiana, la joven olavarriense que denunció haber sido intoxicada el Jueves Santo en un bar de Pueblo Nuevo continúa despertando altísimo interés, particularmente entre los más jóvenes de Olavarría.

Como ya se dijo por estas horas se está gestando una movilización que está siendo convocada para este sábado 23 de abril a las 16 horas y en paralelo otra joven, Candela, contó lo que le pasó en octubre del año pasado en el mismo boliche y con similares características a las de Tatiana.

Candela publicó un video en su cuenta de Instagram que dura algo más de siete minutos y allí además de contar lo que le sucedió habla del maltrato que tuvo de parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando intentó radicar la denuncia. De todas maneras alienta a otras personas que hayan pasado por lo mismo a que denuncien.}

Candela conto que junto a unas amigas concurrió al boliche – que ella no nombró – el 7 de octubre del año pasado. Relata, “yo me había juntado a cenar con una amiga, hasta ese momento creí que era una amiga. Ella invitó a otras dos amigas más y decidimos ir a este boliche. Ni bien entramos, dimos unas vueltas y no había mucha gente. Vamos a la barra y cada una se pide su trago, nos hacen el trago y fue el trayecto de dos metros de la barra hacia una mesa donde nos sentamos. Tomé ese trago alrededor de las 00 y a los quince minutos perdí el conocimiento, no me acuerdo absolutamente nada”.

Los más conmovedor del relato llega más adelante cuando Candela dice, “me desperté al otro día, en una casa que no era la mía, no entendiendo que pasó, porque me estaba pasando eso si había tomado un solo trago” y agrega, “me tomé un remis, llego a mi casa y cuando llego y empiezo a procesar todo tenía taquicardia y sentía que me falta el aire. La desperté a mi mamá y le dije ´mamá me drogaron´”.

Tras poner en conocimiento a su familia, Candela quiso denunciar lo que le había sucedido.

“Junté fuerza como pude, fui a la Comisaría de la Mujer donde me atienden super mal y yo necesitaba que alguien me escuchará. Cero empatía con la mujer y eso que se llama Comisaría de la Mujer. Fuimos a la comisaría que está frente del Parque y estuve cinco horas declarando, detallando todo lo que había pasado esa noche. La bronca y la impotencia que tenía subí una historia y puse lo que había pasado, me llegó un mensaje anónimo: me amenazaron con la contradenuncia», dijo.

“Te sacan las ganas y no te dan ganas de denunciar, hacen lo posible para que no denuncien”.

Dijo que después de la denuncia la llevaron al hospital, le sacaron sangre, le hicieron estudios y otras cuestiones de rutina. Si bien la policía le dijo que al otro día irían a su casa eso no sucedió y fue ella quien concurrió a la Comisaría. «Fui a la Comisaría y no me dieron bola”, aseguró.

Más allá de esta experiencia con la policía, Candela alentó a quien le haya algo similar que no deje de denunciar.

«Todavía hablar de esto me genera miedo, angustia y pánico pero ya no me silencian más, hoy sentí la necesidad de hablar y contar lo que con mucho dolor me tocó vivir a mi y a mi familia. No soy la única , se que no estoy sola», dejó plasmado como mensaje.

