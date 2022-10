Estudiante de enfermería español hace su postgrado en Ciencias de la Salud

Francisco Paredes (36), un enfermero español que llegó a nuestra ciudad hasta fines de noviembre fue presentado en la Facultad de Ciencias de la Salud en una conferencia de prensa. La presentación la realizaron Héctor Trebucq, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Viviana Aguilar Licenciada y Directora de la carrera de Enfermería, Cecilia Amarelle docente tutora académica del estudiante.

Paredes nació en Madrid, donde trabaja en el Hospital Universitario de la Paz. “En el marco de acciones que se desarrollan desde la Facultad de Ciencias de la Salud desde el área de internacionalización estamos recibiendo un alumno de posgrado de España que va a realizar una estancia de corta duración donde va a concurrir a lo que para nosotros es terapia intensiva o alta complejidad y a su vez se va a interiorizar sobre lo que es investigación cualitativa para lo cual lo vamos a relacionar con docentes nuestros que están en la parte de antropología y con la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad para el desarrollo de la investigación cualitativa y formativa” señaló Héctor Trebucq.

El decano de la Facultad de Salud explicó que el encuentro se dio “en el marco de la red internacional de enfermería que coordina nuestra universidad y está conformado por universidades de Chile Perú, España Colombia y Argentina” y agregó que “es un orgullo poder tener estudiantes de posgrado que utilicen su movilidad para venir a nuestra facultad”.

Francisco Paredes quien se encuentra en el país desde este lunes señaló que, “quería darles las gracias a todos vosotros, la acogida ha sido espectacular. En relación a la carrera, en Argentina son 5 años, no son 3 y esos dos años son los que a mi me interesan. En España la investigación cualitativa está arrancando en ese sentido, no se le está dando la importancia que para mí personalmente creo que tiene, porque enfermería no deja de ser preguntas y respuestas y estar con el paciente, en ese sentido antropología y sociología para mi puede ser muy nutritivo y por eso elegí Argentina, y también por el idioma” .

“En pandemia lo vivimos con incertidumbre y con mucho miedo. Al principio nos parecía que era una gripe normal, pero pasamos de tener a dos pacientes ingresados a de repente llenarse el hospital. Se paró el país excepto los que estábamos trabajando que teníamos que estar al pie del cañón. A nivel de recursos materiales también fue con una escasez imperiosa como en todos los sitios y parecía que no iba a acabar nunca, pero con las vacunas ha ido muy bien y la tasa de vacunación en España fue muy alta. En España vamos por la sexta ola ahora, pero con esperanza a futuros”.

“Estoy encantado de haber elegido esta carrera, de seguir formándome. Tiene un punto de humanización muy importante que no debemos perder y no te deja de sorprender cada día. Hay que seguir mejorando a nivel investigación y por esto estoy aquí para seguir formándome no solo a nivel nacional sino también internacional y ver cómo se trabaja en otros lugares“ cerró el residente español.

