“Estuve muy mal e intenté suicidarme”

El ex presidente Eduardo Duhalde contó una situación límite que vivió con su salud en el último tiempo. Más allá de la cruda confesión expresó sobre el presidente Alberto Fernández, «si no se cuida le va a pasar lo mismo que a Fernando De la Rúa«

El ex presidente Eduardo Duhalde reveló este lunes que estuvo “muy mal de salud” e incluso pensó en suicidarse por los efectos de una medicación. Las fuertes revelaciones llegaron cuando Duhalde contó que había tenido algunos pensamientos negativos, y lo asoció a una depresión no diagnosticada que intentó tratar con un remedio casero recomendado por unos amigos.

“Estuve muy mal de salud e intenté suicidarme por un remedio que había tomado y casi me suicido. Como no tengo médico de cabecera en el club me habían dicho que estaba deprimido y me lo dieron. El problema es que el 4% de los que lo toman tienen ideas negras”, contó.

“Intenté suicidarme pero, por suerte, las personas que fui a visitar esa noche, y vivían en pisos altos, no estaban. Cuando subí al coche ya estaba mal, me enojé porque no estaban y me fui a tirar. Los que estaban conmigo se dieron cuenta, me llevaron al médico y perdí la razón. Ya estoy mejorando. Costó mucho salir pero estoy bien, dispuesto a trabajar en lo que hice siempre”, agregó en una entrevista con Radio Perfil.

Consultado por el desgaste en la salud que genera ejercer la presidencia, expresó que es necesario desenchufarse y hasta aconsejó a Alberto Fernández.

“En el mundo pasa eso. Acá lo criticaron a Macri cuando dijo que se desenchufaba después de las nueve de la noche, pero es lo que tiene que hacer. El que no lo entendió fue el Presidente, que tiene un límite como cualquier ser humano. Si no se cuida le va a pasar lo mismo que a Fernando De la Rúa, que nos dimos cuenta de que el cuerpo estaba ahí pero no su psiquis no, parecía un autómata. Alberto no lo entendió, tomaba decisiones y cambiaba de opinión al poco tiempo”, dijo.

Asimismo, Duhalde sostuvo que no tiene intención de ocupar cargos políticos, pero que trabaja para “unir a los argentinos”. “Si creen que tienen una solución y no se unen, es porque no entienden de política”, concluyó. (DIB) FD

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp