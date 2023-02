«Estuvimos hablando de los temas que le preocupan a los bonaerenses»

Grindetti, Galli y Rabinovich

Tras permanecer reunidos a puertas cerradas durante más de dos horas, los dirigentes PRO encabezados por el intendente de Olavarría Ezequiel Galli y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, junto al marplatense Alejandro Rabinovich, encabezaron una breve conferencia de prensa.

Los puntos principales fueron el conflicto generado por los datos del CENSO 2022 y el pedido para compensar fondos a los municipios perjudicados.

«Tenemos cuatro candidatos a gobernador en la misma línea. Hay un proyecto de país y un proyecto de provincia, la gente va a decidir qué candidato lo representa. Tener más de un candidato es un activo no es un demérito», fue la expresión del grupo de dirigentes amarillos.

Galli dijo que, “es una reunión que se hace todos los lunes generalmente por zoom por una cuestión obvia, de agendas y de distancia. Esta es la primera presencial del año, hacemos varias presenciales en el año, pero la primera que tocó acá en Olavarría, en este hermoso lugar en Rincón soñado de Sierras Bayas.”

“Es una importante reunión donde participó toda la mesa, solamente faltó la presencia de Soledad Martínez de Vicente López, después la mesa estaba casi en su totalidad.”

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, explicó a los periodistas que, “algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto del del censo y su incidencia en la distribución de fondos se habló. La distribución de fondos de la provincia hacia los municipios y obviamente también de política.”

Grindetti agregó que, “hoy aquí en esta reunión de Intendentes y de mesa del PRO hubo claramente también todos nuestros precandidatos a gobernador del PRO, hablando realmente de las cosas que les preocupan a los bonaerenses.”



Con respecto a la distribución de fondos para La Matanza a partir del censo del 2010 señalaron que, “todas las intendencias hemos sido perjudicadas en este periodo por el problema, que hubo con el censo del 2010 que afectó por lo tanto los 10 años siguientes. Son cifras realmente muy importantes, vamos a ver de qué forma se logra encontrar una compensación a eso no, porque el perjuicio fue realmente muy muy importante en el caso de la nuestro fueron 2000 millones de pesos que dejamos de recibir esto, por supuesto que hay que encontrar una solución que no vayan detrimento de otros municipios, no hay que hacer la que pretende hacer el kirchnerismo a nivel nacional, que es que nos peleemos entre distritos por los recursos, dijo Grindetti.

Galli dijo que en Olavarría, más de 800 millones de pesos dejó de percibir y un solo municipio que recibió más de 80.000 millones de pesos que no tendría que haber recibido. Entonces obviamente fue parte del temario, estamos todos muy preocupados porque, por otro lado vemos que la provincia sigue recibiendo fondos no con coparticipables de la Nación indiscriminadamente que no llegan a los municipios, que no llegan a los olavarrienses, a los marplatenses a los lanusenses, o sea, son decisiones que toma el gobernador que a la hora de de llegar los fondos a los municipios llegan a cuentagotas y tarde.”

“Entonces bueno, obviamente estamos todos muy preocupados con la gestión de la provincia en muchos de los aspectos, este es uno de los aspectos importantes.”

