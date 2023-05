Evolución Radical bonaerense tuvo su plenario en Junín: “Tenemos vocación de protagonizar”

Evolución Radical bonaerense tuvo este sábado su plenario provincial en la localidad de Junín, encabezado por los diputados nacionales Martín Tetaz y Danya Tavela, y el legislador Pablo Domenichini.

“Si tenemos claro cómo hay que gobernar la provincia de Buenos Aires, cuál es el aporte que tiene que hacer cada municipio y hacia dónde tiene que ir la Argentina estamos en el camino para que en el mediano plazo tengamos a un Gobernador y un Presidente radical y salgamos adelante.”, afirmó Martín Tetaz ante unos 500 dirigentes y militantes en la Sociedad Rural de ese municipio.

“Tenemos un Estado que no funciona y nos sale carísimo lo cual lo constituye en una estafa”, agregó. “Si no respetamos a los médicos, los docentes ni a los policías, ¿cómo pretendemos que la cara del Estado en la calle tenga algún prestigio por parte de la gente?”, se preguntó.

Por su parte, Tavela afirmó que “tenemos un desafío enorme y lo vamos a hacer con los valores e ideas de nuestro partido. Queremos una UCR dinámica y que desafíe liderazgos, con ambición de gobernar con ejemplaridad y trabajo, con vocación de transformar la vida de los bonaerenses. No hay posibilidad de pensar la Argentina si no lo hacemos desde la provincia de Buenos Aires. Y no hay posibilidad de transformar la provincia si no incluimos al conurbano y las grandes ciudades de las secciones electorales”.

“Todos los problemas que tenemos se resumen en transformar fuertemente la educación y eso nos va a permitir proyectarnos hacia el futuro y que la provincia sea el motor del país que se desarrolla”, remarcó la exsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación.

Por su parte, Domenichini, precandidato a intendente en Esteban Echeverría, dijo que “tenemos un proyecto con vocación protagónica en la provincia y en el país. En este plenario hay un montón de dirigentes que quieren gobernar su distrito. Tenemos que generar las instancias que nos den la competitividad necesaria para poder dar algunas peleas. Si llegado el momento de definiciones vemos que nuestras propuestas no son competitivas no vamos a cometer errores del pasado. No vamos a tener candidaturas testimoniales que no nos garanticen participar del gobierno ni que nuestra mirada de gestión esté presente”.

Entre los dirigentes que se acercaron a Junín estuvieron Pablo Yannibelli, director del Centro de Estudios Evoluciona Buenos Aires, Josefina Mendoza, precandidata a intendente de La Matanza, Ivana Coronel, vicepresidenta de la Convención Nacional de la UCR, los concejales Juan Pablo Itoiz, Fernando Pérez, Lourdes Zaccardi e Ignacio Palacios, entre otros. (DIB)