Ex concejal reprocha los dichos de Alejandro Gregorini

Como ex Concejal de Olavarría, me siento perpleja y anonadada ante los conceptos vertidos por el ex Concejal Alejandro Gregorini.

Dejo de lado lo manifestado por el ex edil respecto al Presidente Macri, siendo que perteneció, apoyó y aprobó las políticas de ese gobierno durante los cuatro años. que lo juzgue el macrismo.

Pero sí no puedo admitir que se exprese sobre “frustración” en lo que respecta a Eseverri y su pase al kirchnerismo.

Compartí bancada con el Dr. Gregorini, fueron años políticamente brillantes de Helios Eseverri. Conformamos un bloque mayoritario con Tucho Alfieri, Alcides Díaz y muchos más de extracciones políticas totalmente diferentes y de allí pasamos TODOS a alinearnos al lado de Néstor Kirchner.

¿Recuerda el Dr. Gregorini la total libertad que tuvimos para expresarnos? ¿Recuerda el Dr. Gregorini el compañerismo fraterno que mantuvimos?

Me pregunto por qué ahora y después de tantos años considera “frustración” la incorporación del Intendente Eseverri a las políticas de Néstor Kirchner y no lo manifestó en su momento políticamente oportuno. Todos proveníamos de distintos partidos políticos, yo de la UCR y me sentí familiarmente tratada.

Fue un placer esa unión que hizo nuestro excelente y visionario Sr. Helios Eseverri. Lamento las declaraciones del ex Concejal Gregorini, no podía dejar de manifestarme. Sostengo que la política hay que hacerla con seriedad, sino dedicarse a otra cosa. Gracias Sr. Director por su atención y publicación.

María Irene Blanco DNI 5639991 Concejal mandato cumplido 2003-2011

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp