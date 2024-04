Ezequiel Collado: “Vamos a ser una de las regionales más fuerte de la provincia”

Este lunes en el marco de un imponente acto que congregó a la mayoría de los gremios de la ciudad, quedó normalizada la CGT Regional Olavarría y fueron proclamadas sus autoridades.

Durante los próximos cuatro años, tras varios meses de silencioso trabajo, fueron proclamados como Delegados Regionales los dirigentes Ezequiel Collado y Carlos Manzur.

Tras el acto, Ezequiel Collado habló con los medios de prensa y expresó: “la verdad que es un momento histórico” aunque reconoció encontrarse con “sensaciones encontradas” debido al fallecimiento de Jorge De Crecchio quien hace dos años fue uno de los dirigentes gremiales que hace dos años se había puesto al frente de trabajar en la normalización de la CGT Regional Olavarría. Dijo además Collado, “hasta el viernes estaba sabiendo que esto se iba a normalizar. Fue un día emotivo, pero a la vez también un día para reconocerlo a él, que se cumplió lo que él tanto anhelaba y tanto quería, que la CGT, después de más de 30 años, que se normalizara, que estemos todos juntos.”

Ezequiel Collado dijo que la actual CGT después de un “debate de mucho tiempo” logró la unidad de más de 50 gremios. “Me parece que el tiempo lo amerita, que estemos todos juntos y luchando por lo que más necesitamos”, dijo sobre la unidad Ezequiel Collado.

Respecto de la unidad lograda y de la integración en la CGT Regional Olavarría de más de 50 gremios, el dirigente expresó: “yo creo que cuando hay debate, diálogo y consenso, todo se puede solucionar. Es lo que pregonamos nosotros durante estos dos años, que el diálogo esté, que dejemos las mezquindades, que por no escuchar seguíamos estando separados. Olavarría no esta ajena de lo que pasa a nivel nacional y en todos lados. Olavarría es una ciudad muy importante. También quiero decir que también ha habido muchos factores que siempre nos han querido romper. Hoy creo que la diligencia sindical, con gente joven y con gente de mucha experiencia también, hemos entendido que teníamos que estar todos juntos. Se viene un tiempo difícil, estamos en tiempos difíciles, y se viene un tiempo mucho más difícil. Yo creo que el Movimiento Obrero de una vez por todas en Olavarría, estamos todos juntos, como creo que nunca pasó, y bueno, ahora se logró un paso, ahora hay que hacer el otro que viene, es tomar el compromiso que tenemos nosotros como Movimiento Obrero.”

Ezequiel Collado definió la actualidad de la clase trabajadora y dijo, “estamos pasando por momentos catastróficos” debido a los distintos despidos y suspensiones que se están registrando en distintos sectores de la economía. En este punto el flamante Delegado Regional de la CGT anticipó: “a cada compañero, a cada trabajador que nos llame vamos a estar. Sabemos que hoy los empresarios están más vivos que nunca y que quieren ir por todos nuestros derechos ya sin decirnos nada.”

Por otro lado, Ezequiel Collado reconoció que la actual coyuntura económica también ayudó para lograr la unidad, “la parte económica es desastrosa, lo estamos viviendo nosotros, en lo personal hace cuatro meses que no podemos debatir paritarias, con esta inflación galopante, que un trabajador hace cuatro meses que no cobra un aumento, es terrorífico, y así como lo vivimos nosotros, lo viven todas las actividades, estamos iguales. Y cuando queremos defender nuestro derecho de cobrar un salario digno, nos están diciendo que nos quedamos sin fuente de trabajo. La situación es desesperante, es así, y los olavarrienses lo están viviendo. Están teniendo miedo, no pueden salir a decirlo porque si no los echan. Entonces hoy se va a tener que poner el traje la CGT y salir por todos esos reclamos. Está CGT tienen que tener la fuerza para realmente abatir todos esos problemas.

Al hablar de la realidad laboral local, Ezequiel Collado agregó: “hay una situación muy compleja, que no hay trabajo. En las fábricas y en las las diferentes actividades, no hay trabajo. Entonces hoy también estamos diciendo, dándole un mensaje a la clase empresarial que defiende estas políticas que también están perdiendo ellos. Acá no solamente está perdiendo el trabajador, está perdiendo toda la clase empresarial que apuesta a estos modelos, que al fin y al cabo hasta ellos también están perdiendo, porque los que recorremos diferentes fábricas que la actividad se cayó totalmente.”

Frente a este escenario, el dirigente sindical le habló a los empresarios y mandó un mensaje claro: “los empresarios por ahí se abusan. Hace un tiempo atrás estaban con récord de producción en muchos lugares, y no nos repartieron la ganancia como correspondía. Y ahora que se está perdiendo, el plato roto no lo tenemos que pagar los trabajadores.”

El Delegado Regional de la CGT agregó, “vamos a ser una de las regionales más fuerte de la provincia” y agregó, “está normalización nos llevó muchísimo tiempo. Hasta último momento no sabíamos que éramos 51 gremios y hoy lo pudimos lograr. Eso quiere decir que el esfuerzo que se ha hecho en el movimiento obrero de Olavarría, valió la pena. El tiempo que se tardó valió la pena.”

Ezequiel Collado hizo referencia a la ausencia en el Plenario de Normalización de los dirigentes gremiales Miguel Santellán (CECO) y Alejandro Santillán (AOMA). El flamante Delegado Regional de la CGT minimizó esas ausencias y destacó que ambos gremios estuvieron representados por líderes de peso como Guillermo Santellán (CECO) y Bruno D´Amico (AOMA). Sobre el “faltazo” de los dos Secretarios Generales, Collado dijo: “no estaban, pero están. Está Bruno D´Amico que hoy participó y estará en la mesa de diálogo. Lo mismo que Guillermo (Santellán). Nosotros desde el primer momento que se de dio el debate hicimos el consenso para que estemos todos, y creo que hoy dimos un paso fundamental para el movimiento obrero. Hoy me tocó a mi estar a la cabeza, pero siempre lo dije: la cabeza somos todos. Sino estamos todos en consenso y diálogo no sirve. Hoy logramos un paso importante, que Empleados de Comercios esté, que AOMA esté y que Luz y Fuerza esté. El paso es importante y creo que se van a venir desafíos muy grande para el movimiento obrero de Olavarría.”