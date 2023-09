Ezequiel Galli acusó al gobierno de Kicillof por la suspensión de un acto firmas de escrituras

Este lunes el intendente municipal Ezequiel Galli cruzó con fuerza al gobierno de la provincia de Buenos Aires luego que se dispusiera la suspensión de un acto de firmas de escrituras que se iba a desarrollar en el Centro Cultural San José.

El intendente expresó que el «sábado a la tardecita» una funcionaria del gobierno de la provincia se comunicó con la Escribana Laura Lucas y le informó que el acto de firma no se iba a llevar adelante.

“El sábado a la tardecita nos enteramos que Provincia no permite hacer el acto. Se comunicaron con la escribana y le dijeron que se tiene que firmar sí o sí en la Escribanía, que es lo que se indica en el protocolo. Antes se firmaron siempre acá pero a partir de ahora no sabemos por qué la Provincia no permite que se hagan este tipo de actos”, explicó Ezequiel Galli, al tiempo que resaltó que “como no llegábamos a avisarles a todos, decidimos que vengan igual y explicarles personalmente la situación. La buena noticia es que las escrituras están a disposición para firmar”.

En este sentido, el Intendente rescató “el gran trabajo del equipo de Casa de Tierras y Regularización Dominial. Sabemos lo que significa la enorme tranquilidad de tener la escritura de la casa. A partir que firmen en Escribanía, ya nadie les puede decir que la vivienda no es de ustedes, y esta noche van a poder brindar que ya les pueden dejar algo a sus hijos”.

Todos los vecinos habían sido citados al acto e incluso estaban presentes está mañana.

Más cuestionamientos

Tras la suspensión del acto, la presidente del HCD, Cecilia Krivochen también lanzó fuertes acusaciones contra el gobierno de Axel Kicillof.

Primero, Cecilia Krivochen dijo: «hace 8 años acompaño los actos de firma y entrega de escrituras que realiza el Municipio. Hoy 74 familias se acercaron al Centro Cultural con toda la ilusión de firmar ese documento que los hace dueños de sus casas. Pero eso no se dio como se había organizado. No se dio porque un funcionario de Kicillof se comunicó el sábado por la tarde con la escribana de Olavarría para informarle que las escrituras no se llevaban al acto y debían firmarse en la Escribanía».

«¿A qué están jugando Gobernador?», se preguntó la presidente del HCD.

En este sentido, Cecilia Krivochen continuó lanzando interrogantes: ¿Cómo avisar a 74 familias (algunas sin teléfono) que no debían ir al Centro Cultural?» y agregó «es imposible, el trabajo de convocatoria se realiza con semanas de anticipación. Vinieron vecinos hasta de las localidades rurales, con todos los gastos que eso implica».

Por último, la presidente del HCD dijo: «dejen de usar a la gente, cuya única ilusión era esta firma de escrituras en un acto con el equipo del Municipio que tanto trabajó para que pudieran firmarlas. Los vecinos no tienen porqué quedar de rehenes de una campaña electoral.»

Nueva citación

Este lunes, el acto de firma de escrituras -en el Centro Cultural “San José”- fue suspendido debido a una modificación dispuesta por la gestión gubernamental de la provincia de Buenos Aires, que resolvió que los titulares deberán firmar la escritura en la sede de Escribanía Lucas, a cargo de la escribana María Laura Lucas – RNRD Nº 1 – responsable de este tipo de gestiones.

Se recuerda que, para la concreción de esta firma de escrituras, enmarcadas en las Leyes 24374 y 25797, se trabajó de manera conjunta con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

En total se encuentran a disposición para su firma en Escribanía (Moreno 2830) un total de setenta y tres (73) escrituras

Titulares citados

