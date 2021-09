Ezequiel Galli consideró que el Presidente tiene que «abrir una mesa de diálogo con la oposición»

“Me da mucha fuerza para encarar lo que viene lo que pasó el domingo a la noche: la gente habló en las urnas y el mensaje fue contundente”, analizó Galli quien manifestó que fue una sorpresa encontrar el “mapa amarillo” en gran parte de la Provincia y agregó “el oficialismo solo ganó en la sección tercera y no con el porcentaje que esperaban”.

“La gente quiere que el gobierno (nacional) escuche el mensaje y pueda de alguna manera abrirse un poco y empezar a pensar en un país que se piensen cosas que hoy no son prioritarias”, dijo Galli y enumeró: “la seguridad, el empleo, que es algo que venimos hablando y mucho”.

El Intendente en otro tramo de la entrevista analizó la diferencia – en votos – con el Frente de Todos a nivel provincial. “Son muchas cosas que vienen pasando, la inflación viene pegando fuerte en los salarios de los argentinos, la fiesta en Olivos fue algo que pegó muy fuerte y generó mucha bronca en la sociedad porque quien dictó la norma no la cumplió. Hubo muchas cosas que se manejaron mal, tener a los chicos encerrados sin ir a la escuela hizo mucho daño. Es un combo de cosas y en lugar de Olavarría también acompañó porque plebiscitó la gestión. Siempre estuvimos en la calle, en los últimos seis años hemos estado cerca de la gente”.

“Si se toman medidas improvisadas y apresuradas no creo que puedan revertir el resultado y creo que puede ser peor. Hay que abrir una Mesa de Diálogo con la oposición, llamar al Jefe de Gobierno de CABA para decirle que le van a sacar plata eso no va más. Lo que tiene que primar es el diálogo. Hay que conformar un pacto de gobernabilidad, estamos dispuestos desde la oposición”, dijo el Intendente Municipal, aunque dejó esto supeditado a la “capacidad de lectura que tenga el gobierno nacional”.

Ezequiel Galli habló del ausentismo de electores y el voto en blanco. Sobre estos dos factores indicó “el descontento de mucha gente que no se siente representada por nadie y vota en blanco. El ausentismo no me llama la atención porque por ahí hay gente que tiene miedo de contagios y eso se va a revertir en noviembre y también hay gente que no vota en las PASO y si vota en las generales”, señaló.

Galli lamentó la derrota del PRO frente a la UCR en la Séptima Sección. “Teníamos la expectativa de ganar la sección, pero tuvimos un resultado que no esperábamos en Azul. Lo importante ahora es trabajar en el mismo camino, que Diego (Robbiani) se pueda acoplar a la lista que va a encabezar Celillo”.

De todas maneras, destacó el armado que se logró en otros municipios desde el PRO y allí mencionó a Saladillo y Bolívar. “En Bolívar fue un renacimiento del PRO en la ciudad y nos da mucha ilusión para el 2023. Sembramos algo muy importante, es una gran noticia para nuestro espacio. En la mayoría de los distritos de la sección íbamos acompañando a los candidatos de la UCR y nuestra intención es tener candidatos a Intendentes del PRO en los ocho distritos”, agregó sobre el final.