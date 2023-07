Ezequiel Galli: «Estamos entrando en los peor de los mundos que es la estanflación»

Declaraciones del Intendente. Retraso de fondos, criticas al gobierno nacional y la expectativa en la elección de agosto.

Este viernes, el intendente Municipal Ezequiel Galli habló con la prensa en el marco de una recorrida por la obra del nuevo edificio del Instituto de Educación Física que se encuentra en su etapa final.

Primero el Intendente habló del impacto de la inflación en las obras que tiene en marcha el Municipio. Destacó que existe en Olavarría, «un buen ritmo de obras». En este punto mencionó distintos trabajos que se están realizando en la ciudad y la localidad.

«Un 6 % de inflación te complica mucho las obras, te complica los costos laborales, te complica los costos de materiales. Para que se den una idea, la empresa que ganó esta licitación lo primero que hizo fue ir a congelar las aberturas porque sabían si no sería una complicación. Lo mismo sucedió en el Jardín N° 919 con el ascensor. Estamos dando un anticipo del 30% para que las empresas puedan congelar ese tipo de materiales», dijo Galli.

En este punto, el Intendente dijo que en Olavarría «venimos con un buen ritmo de obras, con obras que ya se están finalizando, otras como la del Centro de Atención Primaria N° 7 que marchan muy bien, las obras que estamos haciendo en Colonia Hinojo que estamos haciendo un loteo de 74 lotes que van a ponerse a la venta para los vecinos de la localidad, la tercer planta del Hospital Cura. Venimos con un buen ritmo y en materia educativa ni hablar: tenemos el Instituto que está a punto de ser finalizado, la Escuela 58 que la estamos ampliando con cuatro aulas nuevas».

El Intendente dejó aclarado el uso que se le da al Fondo Educativo.

Dijo: «el Fondo Educativo es un fondo que se reparte equitativamente en los 135 Municipios y cada intendente decide que se hace con esos fondos. Históricamente en Olavarría no se usó para infraestructura educativa, y nosotros en casi 8 años intervenimos 200 escuelas: mejoramos baños, cambiamos techos, mejoramos infraestructura, construimos edificios nuevos. Los hechos matan la discusión».

Después mencionó «demoras» en el ingreso de fondos de distintos programas como «Municipios a la obra».

«Los fondos del programa «Municipios a la Obra» no tienen ajuste por inflación. Tenían que entrar los fondos en enero de 2022 y terminaron de pagar en enero del 2023, un año después y con 140% de inflación. Ese 120% extra lo tuvieron que pagar todos los vecinos de Olavarría, y no es algo que esté presupuestado», sostuvo el alcalde.

Galli aprovechó para criticar al Gobierno Nacional respecto a la inflación: «hoy tenemos inflación gracias al candidato a presidente Sergio Massa, en partes y gracias a no tener un plan económico como dijo Alberto que no cree en los planes económicos. Hoy tenemos la economía que tenemos».

Galli explicó, «tenes una curva de inflación que supera a la curva de ingresos. La curva de ingresos viene tibia, viene tranquilita y no acompaña la inflación. La economía está retrayéndose. Estamos entrando en una recesión. Estamos entrando al peor de los mundos que es la estanflación. Empresas que no producen porque no les conviene, gente que no consume porque no sabe lo que vale lo que tiene que comprar, entonces estamos en un panorama complejo».

Cerró diciendo, «el 10 de diciembre, con una elección de por medio y celebrando 40 años de democracia, tendremos un nuevo gobierno que le preocupe que haya un plan económico y que los vecinos puedan llegar a fin de mes y que los trabajadores no sean pobres como ha logrado este gobierno».

