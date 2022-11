Ezequiel Galli: «inaugurar una obra en una escuela es maravilloso porque es igualar oportunidades»

“El 19 de mayo del año pasado Yamila me viene a visitar, estaba con Gustavo, y empezamos a hablar de la necesidad de esta obra. Vinimos a la escuela, te escuchamos y dijiste dos frases que a mí me quedaron muy marcadas, la primera ‘fue estamos funcionando en sede de anexo y eso más que complicado es obstaculizador’, me dijiste. Qué palabra, porque la educación en vez de obstaculizar tiene que crear puentes, tiene que sacar barreras, barreras burocráticas, en este caso una barrera física, que era la falta de espacio en la escuela. La segunda frase que me dijiste fue ‘esta obra, es un sueño para mí’ y acá está tu sueño hecho realidad”, enfatizó el intendente Ezequiel Galli.

“Lo vuelvo a decir, inaugurar una obra en una escuela es maravilloso, porque es igualar oportunidades, es mejorar el día a día a tantos chicos, de tantos docentes que hacen un trabajo incansable todos los días, que es nada más y nada menos que educar, y para nosotros como gestión las prioridades son trabajo, salud y educación”, añadió el jefe comunal.

En ese sentido, agregó que “por eso, cuando me tocó asumir en diciembre del 2015 pusimos manos a la obra en una cantidad de obras que hemos hecho y con orgullo lo digo, destinando el Fondo Educativo donde tiene que ir, tomando decisiones concretas desde el municipio. Construir jardines, ampliar jardines, sacar los techos de asbesto de cemento, sacar las letrinas que tenían las escuelas del partido de Olavarría. Realmente es algo que vamos a continuar haciendo, porque como les decía, para nosotros la educación es una prioridad. Así que deseo que este día quede marcado en la memoria de todos, de tantos alumnos que van a egresar y se van a ir de la escuela, pero van a recordar este edificio como algo propio, como nos pasa a todos los que pasamos por la escuela”.

“Hoy son 250 alumnos que van a poder funcionar en el mismo edificio, con el cuerpo docente en el mismo edificio, son 354 metros cuadrados, 6 aulas, una para cada curso que va a lograr y va a facilitar el trabajo de todos los días. Así que celebro este día con mucha emoción, porque hay un trabajo incansable del área de de Obras Públicas de la Municipalidad, también aprovecho para decirle feliz día a todos los empleados municipales, porque ellos trabajan incansablemente en cada uno de los proyectos que pensamos, que proyectamos y que llevamos a cabo licitando, revisando la obra, acompañando a la empresa. Párrafo aparte también para la empresa, que finalizó esta obra y está haciendo otras obras. Estuvimos recorriendo el otro día la secundaria 20, que también la estamos ampliando y que está quedando hermosa, así que esto es un día para celebrar, para festejar para irnos a costar tranquilos y contentos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, finalizó el intendente Galli.

La directora del establecimiento educativo también tomó la palabra dijo que “Hoy es tiempo de agradecer, no por nosotros los adultos, sino por todos ellos, los protagonistas, que son los estudiantes de mi querida Escuela Secundaria 14”.

“Es tiempo de agradecer. Gracias por todo, a todos. Primero siempre a nuestros estudiantes, porque nosotros nunca estaríamos acá sin ellos, ellos son nuestro objetivo, nuestra meta, siempre es hacer las cosas para que ellos estén mejor. Después, por supuesto nuestros equipos docentes, los equipos directivos, nuestros inspectores, todos los que forman la comunidad educativa. Por supuesto que no voy a olvidarme de la familia, que siempre nos acompaña, el personal auxiliar, seguramente que por mencionar así me voy a olvidar de alguien, así que esto es un inmenso, gracias a todos”, agregó.

Por último, expresó “gracias por haber escuchado nuestra necesidad, que se viene solicitando desde que se creó la escuela, porque hace 15 años que la escuela se creó, pobre no han tenido otra directora más que a mí y siempre y con todos los equipos de trabajo que he tenido hemos luchado por esto. Gracias también a todos ellos que me han estado, que siempre me han empujado a no bajar los brazos y llegó el día, agradecer justamente a esta gestión, a Ezequiel que hizo posible que esto se concretara, es un sueño un sueño hecho realidad para nosotros. A partir de ahora empieza una nueva etapa, la etapa de que la Escuela Secundaria 14 va a estar toda junta. Vamos a poder crear y trabajar en esa identidad que tanto nos ha costado, pero ahora vamos por mucho más siempre. Esto es por ustedes chicos, nada más que por ustedes”, finalizó.