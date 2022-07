Ezequiel Galli: «Yo soy más peronista que varios que cantan la marchita»

Desafiante frase del intendente Ezequiel Galli quien, tras la paritaria, habló del personal de limpieza del Hospital: «Yo les devolví la dignidad laboral porque el régimen en el que estaban cuando el servicio estaba tercerizado era perverso». Conceptos del Intendente Municipal en una entrevista al diario El Popular.

Este domingo el diario El Popular de Olavarría publicó una entrevista al intendente Municipal Ezequiel Galli tras haber cerrado en la semana que pasó la paritaria con el STMO que lidera José Stuppia. El Jefe Comunal lanzó desafiantes conceptos durante la entrevista. Fue y vino varias veces sobre lo hecho en material salarial y reivindicó su gestión en materia de personal, salarial y municipalización de servicios.

Durante la entrevista el Jefe Comunal celebró y elogió el acuerdo entre el Sindicato y el Municipio.

Dijo el Intendente, «se trabajó mucho, primero en 38 puntos y al final se discutió el porcentaje de aumento. Se demoró un poco pero todo eso tiene que ver con la la complejidad del país. Es el momento más complejo de los últimos siete años» y agregó, «los sueldos han quedado desfasados por la inflación».

Galli reiteró en la publicación de este domingo, «estábamos preocupados por la proyección presupuestaria. Tenemos hoy algo más de 500 millones de pesos de superávit pero hay que contemplar otras cosas. Esa proyección nos daba 11 mil millones de pesos y veníamos de uno de 8.350 millones del año pasado».

Dijo a modo de síntesis, «al final llegamos a un gran acuerdo para los trabajadores. Además me permite pensar en un equilibrio financiero de acá a fin de año».

Quite de colaboración y la limpieza del Hospital

Primero habló de la municipalización de varios servicios municipales, «desde 2015, en siete años, aumentamos la planta en 274 personas pero hemos municipalizado varios servicios como el de limpieza del Hospital, la seguridad de La Máxima, parte de Parques y Paseos, del mantenimiento de los caminos rurales…He sido muy responsable con la cantidad de empleados».

Fue allí que mencionó el quite de colaboración que dictó el STMO en el Hospital y reconoció que le molesto. Dijo, «no hubo paro sino un quite de colaboración y creo que eso no debe ocurrir. Mucha gente estuvo necesitada de turnos, no se pudo tramitar la licencia de conducir…, bueno, todo eso, y por ello nos presentamos en el Ministerio de Trabajo».

Sobre el servicio de limpieza del Hospital, municipalizado en los inicios de su gestión, expresó, «soy un convencido que cuando uno brinda los derechos laborales a gente que no tenía cobertura social, aguinaldo y un sistema muy perverso, no puede sentirse de otra manera que satisfecho desde lo humano .En su momento eran 60 empleadas más o menos que pasaron a la órbita municipal. Muchas lloraban cuando las municipalizamos, por eso cuando uno ve ese quite de colaboración que hicieron en el Hospital, a mí me duele. Porque yo les devolví la dignidad».

Cuando hablaba con el diario El Popular sobre los derechos laborales de ese sector de trabajadores municipales dijo, «soy más peronista que varios que cantan la marchita».

