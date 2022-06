Fabio Arrignon: “La ingeniería se hace todos los días”

Conmemorando el inicio de la carrera de Ingeniería en el país, cada 16 de junio se homenajea a los profesionales de esta disciplina.

Fabio Arrignon es símbolo de ingeniería: docente y empresario, asegura que de la única decisión que no se arrepentiría es de haber elegido estudiar Ingeniería en la Facultad de Olavarría. Y da recomendaciones para quienes quieren arrancar con la carrera.

Su vida profesional y aun la personal están indisolublemente ligada a la FIO, ¿verdad?

Es así. Me gradué en la Facultad en 1990 como Ingeniero en Construcciones, y en el año 1991 de Ingeniero Civil. Hice una carrera de especialización, la Maestría en Tecnología del Hormigón que no pude concluir en su momento y estoy terminando ahora, estoy haciendo las tesis después de 10 años porque se empezó a dictar nuevamente y tengo esa posibilidad.

Además soy docente en la FIO hace 34 años. Tengo 32 de profesional y dos años antes de recibirme fui Ayudante alumno. En este momento soy profesor en el Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, dicto “Construcción de Edificios” y “Elementos de Construcciones Civiles”, además de dictar el curso de posgrado sobre “Patología de la Construcción” y un módulo de “Encofrados” en la Maestría.

¿Siempre ha ejercido la docencia con dedicación simple?

Sí, hoy es así. Cuando comencé en la docencia tuve una dedicación exclusiva, hice investigación en el laboratorio de materiales, alrededor de un año, hasta que la profesión particular hizo que no me quedara tiempo para eso y tuve que optar.

¿Participó de cargos de gestión alguna vez?

Fui Secretario de Extensión, y por dos períodos fui Secretario Académico. Durante el último año de gestión convivía con la práctica profesional independiente. Por este motivo la última etapa de mi paso por la Secretaría Académica concluyó un año antes.

Una parte de su vida personal también está en la Facultad de Ingeniería…

¡Sí! Con Silvia (N. de R.: Silvia Aller, Secretaria Administrativa de la FIO y figura emblemática de la institución) hace 28 años que estamos casados y hace 38 que nos conocemos.

Hay además toda otra faceta suya que es el ejercicio profesional independiente, que le ocupa la mayor parte del tiempo.

Sí, desde hace alrededor de 30 años ejerzo la profesión a través de una empresa de la que he sido y soy titular. Mi jornada laboral en este campo arranca a las 6 en la oficina, y termino a las 7 de la tarde. Cuando la dinámica de la jornada me lo permite al mediodía dedico un tiempo a mi hobby que es entrenar: practico triatlón, carreras de calle y de aventura.

Yendo a la profesión en general, ¿coincide en que las ingenierías siempre tienen altos niveles de demanda laboral más allá de los vaivenes de contexto?

Hay demanda de profesionales de la carrera, no solamente con lo que tiene que ver con las empresas pequeñas, medianas o grandes, donde esa demanda es permanente. Pero además trabajo con varias de esas empresas y me encuentro con algo que no es sorpresivo pero sí gratificante: colegas ingenieros que han sido alumnos míos o los conozco de la Facultad pero de otras carreras, que ocupan lugares importantes, a veces para grandes empresas, en cargos técnicos o con cargos gerenciales. Los mismos alumnos en los últimos años de carrera ya tienen una inserción en las empresas que es lo que después les permite continuar con esto. Obviamente, dentro de todas las ingenierías, hay algunas que por cuestiones coyunturales tienen más demanda que otras. Por ejemplo, en este momento pasa con la Ingeniería en petróleo que no hay disponibilidad de profesionales para ocupar la cantidad de cargos que hay, básicamente por Vaca Muerta y por todas las cuestiones conexas, como la industria metalmecánica que está alrededor brindando servicios a la producción petrolífera y gasífera. O todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, ya hace años que se viene con el tema de la construcción del gasoducto donde también hay un requerimiento de profesionales de la ingeniería muy grande, en todas las especialidades. Tanto la parte civil (movimiento de suelos, excavaciones, manejo de maquinarias), la mecánica (soldaduras, ensayos no destructivos), la parte ambiental. Sí, hay una demanda incluso insatisfecha.

¿Observa que los profesionales asumen también el rol de empresarios?

Claro, está ese emprendedurismo. También es muy gratificante ver a muchísimos alumnos que en muchos casos incluso trabajamos en el mismo rubro y hoy somos “competencia”. Han formado sus empresas, han tenido la posibilidad de desarrollarse. Y muchas veces no tiene que ver con los contenidos enciclopédicos que se llevan de la facultad, sino con otras cuestiones que en esta Facultad formamos muy bien y que tiene que ver con las capacidades. La capacidad de gestionar, de poder desarrollarte en ciertos ámbitos. Esas capacidades en algunos casos no están como contenidos mínimos en el Plan de Estudios, sí están como objetivos de tipo más general. Yo voy a hablar de la FIO que es lo que conozco, eso lo cumple y con creces porque si no sería imposible que hubiese ese desarrollo. Yo conozco en Olavarría no menos de 30 o 40 empresas importantes donde los titulares son egresados de la Facultad, o a veces son ingenieros de otras facultades.

En algún momento la Ingeniería se fue volviendo cada vez más específica y hubo un amplio desarrollo de especialidades. ¿Qué observa de esta tendencia en el contexto actual?

Es cierto, hay carreras de ingeniería muy específicas. En algunos casos esto tiene su razón de ser, por ejemplo lo que mencionaba sobre Ingeniería en petróleo: seguramente por la demanda que hay se necesite esa formación específica. Pero en general, las empresas que demandan ingenieros no necesitan que sean especializados. Sí en algún área en particular, como podría ser el área de comunicaciones por los avances tecnológicos. Pero en general, para lo que es el desarrollo de la industria o las obras, lo que más se requiere es un ingeniero de tipo más generalista, dentro de cada una de las ramas de ingeniería. Y después se requiere hacer cursos de especialización. Hace unos años esos cursos o maestrías tenían un sesgo muy académico o científico. Hoy por hoy esto ha cambiado, y la Maestría en Tecnología del Hormigón de la FIO es un buen ejemplo, y hay muchas capacitaciones de tipo profesional. Ya no se piensa tanto en esas tesis de investigación sino en el desarrollo profesional.

¿Esa es la tendencia del mercado profesional?

Conozco muchísimos casos de ingenieros con una formación generalista, como puede ser graduados de la FIO, que se los ha puesto frente a un proyecto y han tenido que llevar adelante la concreción de una obra desde cero, por ejemplo de una cantera. Obviamente eso no se ve en la carrera, no tenemos los conocimientos para hacer eso. Pero ¿qué es lo que tiene la carrera? Y acá sí voy a hablar de la FIO y es lo que hace que no sorprenda que muchos profesionales estén en varios lugares no solo en medios locales sino en todo el país, en empresas de todo tipo. La Facultad lo que brinda y se hace mucho hincapié, es en lo conceptual. ¿Importan los contenidos? Sí, importan, hay una cantidad mínima que una carrera de grado debe brindar al egresado. Pero más importante es lo conceptual. Doy un ejemplo: ¿tengo que salir de una carrera de grado sabiendo cómo funciona un quemador industrial para poder trabajar en algo que es muy específico? Probablemente pueda obtener un título a través de un posgrado. Ahora, para poder hacer eso ¿qué es lo que me da la Facultad? Me da termodinámica, química, entre otros. Entonces, tener esa posibilidad de conceptualizar los contenidos de toda la carrera, estudiar un problema y resolverlo, eso es lo que se requiere. Esa es para mí la base la profesión. Ser ingeniero no es llevarse solo un bagaje de conocimientos, sino llevarse un bagaje de capacidades que permitan resolver los problemas. Y eso es lo importante de las carreras.

¿Fue su caso?

He trabajado en obras de infraestructura, pavimentos, cordón cuneta, red de cloaca, red de agua, red de gas, he construido edificios, he construido viviendas, he trabajados en cuestiones que tienen que ver con combustión, combustibles alternativos como biogás, redes industriales de todo tipo. Y soy Ingeniero civil. Lo que hay que tener en claro es que cuando uno obtiene el título es cuando empieza a estudiar. Porque hay que resolver los problemas que se presentan y eso se hace en base a estudio. Algo que resulta muy fácil teniendo esta cuestión que planteaba anteriormente.

Parece algo aplicable a campos muy diversos, aun fuera de lo laboral

Esto se presenta en cualquier situación. El desafío de la ingeniería es que uno puede estar haciendo al cálculo de un sistema extremadamente complejo y poner mucha ingeniería, se necesita de mucho conocimiento y de herramientas. Pero también se hace ingeniería de la misma manera cuando uno resuelve un problema social que incluso no tiene a veces la cuestión económica detrás. A mí me han venido a ver de alguna escuela porque tenían un problema constructivo, resolver eso es aplicar ingeniería también y es tan importante como lo otro. Hacer ingeniería no es solamente hacer grandes proyectos, eso es importante pero la ingeniería está en las cosas que uno ve todos los días.

¿Qué le diría a un joven que quiere estudiar ingeniería?

Está mal ser autorreferencial, pero yo estudié ingeniería porque no tenía otra posibilidad. Soy el primer profesional de todas mis familias. Decidí ingeniería por eso. Creo que esa decisión obligada fue la gran elección de mi vida. Si repaso mis decisiones, de la única que no me arrepentiría es de haber elegido estudiar Ingeniería en la Facultad de Olavarría. ¿Por qué digo esto? Porque la ingeniería se hace todos los días, y esos desafíos permanentes que tiene la profesión nos permiten estar tratando todos los días temas distintos. En Ingeniería no hay algo que se hace seriado salvo por muy corto tiempo. Entonces esa evolución de las cuestiones que tiene que ver con el desarrollo y la solución de los problemas se presenta todos los días. Para quien quiera estudiar ingeniería, ese es el desafío.

Particularmente ¿qué le diría a una chica, una mujer que quiera estudiar Ingeniería?

No hay diferencia de género a la hora de elegir esta carrera. En una época no había ingenieras trabajando en obras. Sí en proyecto, había muchas, pero menos en obra. Esto se ha equiparado mucho, no viene tanto de la mano de la profesión, no creo que sea porque la profesión ha empujado para que esto suceda, sino que es una cuestión general, de épocas y de contextos. Hoy por hoy es muy común ver en empresas a ingenieras mujeres y tienen las mismas posibilidades que los hombres para acceder a cualquier tipo de cargo. Seguramente veremos, en un corto tiempo muchas mujeres como CEO de empresas. Y el tabú de que las mujeres no podían estar en obras, ya no es así. Convivo con muchas mujeres que desempeñan esos roles, el trabajo a la par es algo muy común.