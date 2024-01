Farmacéuticos cierran la primera paritaria del 2024 y acuerdan 91% en el primer trimestre

Según detalló el gremio mediante un comunicado oficial, las subas salariales serán del 19% para enero, del 43% para febrero y del 29% para marzo.

De esta manera, el piso de ingresos para los profesionales de las farmacias y los laboratorios pasó a ser de $750.000, al que se le puede sumar, según establecen las clausulas del acuerdo, un 10% adicional por presentismo, un 12% por capacitación y un 20% por gestión del establecimiento.

Esto toma lugar en medio de una fuerte presión inflacionaria, con su consecuente erosión en el poder adquisitivo. Impulsado por la política de ‘liberación de precios’ implementada por el gobierno de Javier Milei, sumado al pass through de la devaluación del 118%, las consultoras privadas y los analistas estiman que el IPC a publicar por el INDEC en los próximos días respecto a diciembre sería de un valor cercano al 30%.

Esta firma también se dio en medio de un panorama delicado para el sector, que en los últimos días ha manifestado su repudio a las medidas económicas llevadas adelante por el gobierno libertario, con principal énfasis en el Decreto 70/2023.

De hecho, en la comunicación de SAFYB también se reveló que el gremio recurrió a la Justicia para apelar contra la disposición, que entró en vigencia en la antesala del cierre del 2023.

«Sentados en una oficina quieren eliminar el papel de las farmacias y de los profesionales farmacéuticos, que estudian cinco años en una universidad para ser parte de una profesión milenaria y de interés público, que demostró su necesidad en la pandemia», sostuvo Paretta.

Estas declaraciones se dan a raíz de que la resolución habilita la venta libre de medicamentos en la vía pública, los kioscos y cualquier negocio, como una Sociedad Anónima, que así lo desee, sin la necesidad obligatoria de la presencia de un profesional de la salud, lo que puede «fomentar la automedicación y adicción a los medicamentos», según expresó, así como «la proliferación de productos de baja o nula calidad». Esto llevó el 29 de diciembre pasado a un paro simbólico de actividades de una hora, como medida de protesta.

«No estamos en contra, por mencionar, de Farmacity, o de cualquier otra cadena o empresa que quiera poner una farmacia, siempre y cuando cumpla con la ley y tenga la cantidad suficiente de farmacéuticos y profesionales mientras vende medicamentos», remarcó.

En sintonía, apuntó contra la industria farmacéutica privada, afirmando que, mas allá de ser una medida publicada por el Poder Ejecutivo en sus facultades, otorgadas a través del voto en las últimas elecciones, «este decreto tiene nombre y apellido».

«El DNU se llama Roemmers, Bagó y Richmond. Esos son los que financiaron la campaña de Milei y que quieren hacerle creer al pueblo que esta es una medida para desregular la actividad y bajar los precios, cuando la misma no se enfoca en la producción, que debería, ya que el que fija el precio es el laboratorio y no la farmacia, sino que solo hace énfasis en la venta y distribución», sostuvo.

Respecto, precisamente, a las subas de precios, que ya está generando serias complicaciones en el consumo, principalmente de los sectores vulnerables como jubilados y pensionados, reveló que, en los primeros 25 días del mandato libertario, la inflación en el sector fue del 45%.

«Pero esta desregulación no es para bajar el precio, porque los datos aclaran la pauta de que eso no va a pasar, sino que busca garantizar que los laboratorios tengan todas las condiciones para tener más negocios. Ellos están brindando y nosotros, esperando que esto no prospere. Somos lo garantes de la sociedad de la calidad, el origen y la información de los medicamentos. Quieren borrarnos para que ellos puedan vender directamente en internet o cualquier lado», argumentó.

Para cerrar, y sobre la presentación judicial del gremio contra la mega disposición de la administración de La Libertad Avanza, concluyó: «Nosotros no lo vamos a permitir. Apoyamos al presidente y queremos que le vaya bien, pero es obvio que le vendieron un decreto liberal y no se tomó cinco minutos para leerlo y darse cuenta de que no lo es. Solo consolida la ganancia de los millonarios que quieren más negocios y menos competencia. Esperamos que esto se discuta en el Congreso, porque hay cuestiones positivas, como la receta electrónica, pero el punto de los medicamentos es clave y dañino para el sector».