Femicidio de Marcela: «por su valentía dio la vida por su hermana»

Olavarría se movilizó este miércoles al cumplirse un mes del femicidio de Marcela Gómez que fue asesinada por Juan Horacio Báez quien se encuentra detenido con prisión preventiva por decisión de la Fiscal Viviana María Beytía, titular de la UFI N° 5 de Olavarría.

De la marcha tomaron parte familiares, amigos de la víctima quienes fueron acompañados por agrupaciones feministas de la ciudad.

«Ella siempre le hacía frente y por su valentía dio la vida por su hermana», dijo la madre de Gómez en referencia a los permanentes hechos de violencia de los que fue víctima la ex pareja de Báez y quien presenció el cobarde homicidio de su hermana. El 8 de marzo Báez llegó a la casa de su ex pareja y en medio de una discusión asesinó con un arma blanca a su ex cuñada. Durante la marcha también habló la ex pareja de Báez quien apuntó a la justicia, «él tendría que haber estado detenido y esto se podría haber evitado».

Mencionó que no era la primera vez que era víctima de un ataque aunque esta vez el descenlace fue fatal.

Moira Granados, ex pareja de de Báez y madre de las hijas de este, también fue parte de la marcha y habló de lo que hace un tiempo le contó a En Línea Noticias, «fueron doce años que yo conviví con él, siempre fue violento. Yo reconozco que lo denunciaba y volvía con él. La última vez el decidió matar a alguien de mi familia y ahí dije nunca más. Ahí él (Baez) estuvo detenido, habrá estado detenido tres meses. No era la primera vez que lo hacía, él tenía que haber estado detenido y esto (el crimen de Marcela) se podría haber evitado».

Tanto la madre de Marcela como su hermana, sobreviviente de aquella madrugada trágica, fueron quienes se pusieron a la cabeza de la marcha. La madre de Marcela aseguró, «me cueste lo que me cueste no va a salir». Para la madre de Marcela Báez «no tiene compasión».

Si estas viviendo una situación de violencia de género, comunícate al 2284 583337 (Dirección de Políticas de Género) o al 144.

