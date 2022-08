Finalizó la Copa Igualdad “Heroínas de Malvinas” en la Séptima Región

El día sábado 30 de julio se jugó en Tapalqué la tercera y última fecha del Torneo Regional de Fútbol Femenino, Copa Igualdad “Heroínas de Malvinas”, organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. El equipo “Olavarría 1” se quedó con la copa de esta primera edición del Torneo y podrá disputar el título provincial en un cuadrangular con las campeonas de otras tres regiones de la Provincia de Buenos Aires.



Esta vez el clima acompañó y bajo el cielo azul se dio inicio a la jornada alrededor de las 11:30 hs. La misma transcurrió en el Estadio Andrés P. Hargain, del Club Sarmiento de Tapalqué. Hosanna Cazola, Directora de la Regional Séptima, dio la bienvenida, celebró la predisposición y la participación de los municipios y clubes que fueron sede de la Copa así como el de cada uno de los equipos técnicos y de las jugadoras que no dudaron en ser parte de esta primera edición del Torneo.



Posteriormente hizo uso de la palabra la Subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández, que dedicó un aplauso a las jugadoras, las protagonistas de la Copa y destacó el trabajo articulado entre el Ministerio, los municipios y los clubes, que coordinaron esfuerzos para la realización del torneo. Luego, Natalia Laclau presentó su Dirección de Políticas Culturales para la Igualdad y convocó a Juliana Román Lozano, Coordinadora del Programa de Género y Deportes. Juliana, que fue jugadora de fútbol profesional y directora técnica, habló acerca de la importancia de generar instancias de encuentro que permitan organizar colectivamente las demandas para satisfacer las necesidades de las deportistas y lograr cada vez más igualdad de condiciones en el fútbol.

Continuaron con la bienvenida Juan Manuel “Galle” Rodríguez, Secretario de Deporte del Municipio, que puso en valor la voluntad y la decisión del Club de brindar sus instalaciones para la última fecha de esta Copa Igualdad; el Presidente de Sarmiento, David Pensando, resaltó la importancia que tiene para “la estrellita” de Tapalqué la participación de las mujeres en el deporte, tanto en los campos de juego como en la dirigencia y que esa visión se está trasladado también a les más jóvenes, con la primera escuelita de fútbol mixto de la ciudad. Seguidamente David pidió un aplauso para celebrar a María Acosta, pionera del fútbol femenino en la localidad que, además, se ha desempeñado como DT del equipo de primera de fútbol masculino, es ícono de Tapalqué y parte constitutiva de la identidad del club. Para el cierre de la bienvenida, Justina, jugadora de fútbol infantil, compartió su talento para el jueguito con la pelota y luego sacó el papel del sorteo del orden en el que se jugarían las semifinales.

Le tocó iniciar la jornada futbolística a Olavarría 1 vs. Bolívar 1. La selección olavarriense se impuso con un gol de Nadia Lucio. El partido de la segunda semifinal terminó en empate, tanto Atlético Argentino de 25 de Mayo como Olavarría 2 convirtieron un tanto, de modo que se definió por penales; la serie terminó 3 a dos para “el Decano” de la localidad veinticinqueña. Y así quedó definida la final: Olavarría 1 vs. Atlético Argentino. Mientras las jugadoras descansaban y se preparaban para disputar la gran final, se celebró un partido homenaje a todas las pioneras del fútbol femenino en el que Bolívar 1 ganó 2 a 1 a la Estrellita, equipo en el que juega María Acosta.



Al finalizar el partido homenaje, las jugadoras de Sarmiento le vendaron los ojos a María y la llevaron hacia afuera del estadio, porque en una de las paredes del predio se estaba pintando un mural comunitario que María aún no había visto. El mural fue impulsado por el Programa “Ellas no estaban pintadas”, que se propone recuperar la biografía de mujeres pioneras, en este caso, del fútbol femenino, y la comunidad tapalquense no dudó en su decisión: María Acosta tenía que ser la protagonista. A partir de esta idea, la muralistas locales recopilaron fotografías y diseñaron el boceto, que comenzaron a pintar durante la jornada del mismo sábado, junto a todas las personas que se acercaron a dar pinceladas.

María aún estaba con los ojos vendados y rodeada de sus compañeras, cuando se inició la cuenta regresiva y al llegar al “¡uno!”, Acosta pudo ver su imagen en un gran y colorido mural. Allí, el Secretario de Deporte del Municipio le entregó una placa de reconocimiento a esta pionera del fútbol y figura local, conmovida al ver todo lo que su lucha y su trabajo habían generado; Agustina Rubino, Secretaria de Juventud y Género de Tapalqué, leyó un poema escrito por un aficionado de Sarmiento y agradeció la oportunidad que generó el “Ellas”: celebrar y valorar a quien lleva toda su vida abriendo camino al fútbol femenino. Luego, Lidia Fernández destacó el trabajo de las muralistas. Hizo uso de la palabra Victoria Gorgojo, Directora del Programa “Ellas no estaban pintadas”, que resaltó la importancia de la construcción comunitaria de los murales y de las mujeres como artistas, ya que el arte también es un ámbito en el que se sufre la desigualdad. Finalmente una de las muralistas celebró todo lo que fue generando la construcción de este mural y la importancia de esta forma de expresión para contar historias importantes para la ciudadanía.

Volviendo a los partidos, el tercer puesto se definía por diferencia de goles, pero tanto Olavarría 2 como Bolívar 1 metieron y les convirtieron la misma cantidad de tantos. De modo que, por acuerdo entre los equipos y la organización, se decidió que se jugarían 10 minutos en el entretiempo de la final. Así fue que alrededor de las 17:30 hs. comenzó el último partido por la Copa y aunque no hubo goles en los primeros 30 minutos de juego, la tenencia fue mayor por parte de la selección olavarriense.

Mientras los equipos técnicos definían estrategias para la segunda mitad del juego, era el momento de disputar el tercer puesto. Las jugadoras estaban cansadas y se respiraba tensión; en un juego muy parejo Bolívar llegó al arco y convirtió, pero Olavarría no quiso ceder y cuando estaban por terminar los 10 minutos, anotó un tanto. Penales de vuelta, y esta vez la serie terminó 3 a 2 a favor de la selección bolivarense, que se quedó con el tercer puesto de la Copa.



Se prendieron los reflectores del Estadio Andrés P. Hargain y arrancó el segundo tiempo de la final, que no fue muy distinto del primero; aunque las jugadoras le pusieron garra y corazón, la pelota no pudo quebrar la defensa de ninguna de las porteras. Mientras caía el sol, el juez marcó el final, y el título de Campeonas se definía por penales. La serie demostró, de nuevo, la calidad de las arqueras, pero Olavarría tuvo mejor definición y las jugadoras se consagraron Campeonas con un 3-2, quedando el Decano, de 25 de Mayo, en segundo lugar.



La breve ceremonia de premiación fue una fiesta, entre risas y música de fondo, en el que las autoridades presentes destacaron el buen fútbol que se había visto en la jornada, la importancia de haber sido la primera experiencia de la Copa Igualdad y agradecieron a las jugadoras por haber participado del Torneo. Primero representantes del Municipio entregaron una placa a todos los equipos que participaron del Torneo. Luego, Hosanna Cazola entregó las copas del tercer puesto a Bolívar 1 y a del segundo puesto a Atlético Argentino de 25 de Mayo; Lidia Fernández entregó la copa a Olavarría 1, las primeras campeonas de este torneo, que son: Nabila Rahaal (Arq), Aylén Molina (Arq), Jorgelina Peralta, Belén Boyer, Rocío Vivas, Brisa de Olaso, Diamela María, Daiana Leonardo, Jaqueline Martín, Milagros Velo, Nadia Lucio, Brisa Chazarreta, Luz Bulant, Iara Niz, Melina Noguera y Ornella Núñez.

Este primer torneo bonaerense de fútbol femenino, ha reunido a más de 200 jugadoras de toda la Región Séptima, visibilizando y reconociendo la organización y el trabajo de las jugadoras que, contra viento y marea, entrenan y compiten en las diferentes ligas locales.

