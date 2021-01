Florencia Cahn dijo que dar una dosis de vacuna “no es una estrategia” que se piense en el país

La médica infectóloga Florencia Cahn, quien es además Presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, se refirió a la posibilidad de implementar una estrategia de vacunación contra el coronavirus que implique primero la aplicación de una de las dosis y, la segunda, en un período de tiempo más espaciado.

La información surgió de un comunicado de la FDA de Estados Unidos, como posibilidad en el diseño de las estrategias de vacunación, y el tema entró en agenda en Argentina luego de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fuera consultada en una entrevista en un diario local.

“La primera dosis de la vacuna ya da una protección mayor a la esperada, ya con la primera dosis se llega a niveles importantes de protección y a una eficacia que no es para nada despreciable, pero con la segunda dosis se termina de consolidar la eficacia superior al 90% que tienen la mayoría de las vacunas”, expresó Cahn en diálogo con Radio con Vos. No obstante, recalcó que “no es una estrategia que se esté planteando hacer en la Argentina, simplemente en una entrevista a Carla Vizzotti le preguntaron por esa posibilidad”.

Cahn señaló que esta estrategia “se está llevando a cabo en Reino Unido con la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford” y tiene que ver “no con dar una sola dosis, sino con dar la segunda dosis a los tres meses”.

En ese sentido, la especialista aclaró que el tiempo entre las dos aplicaciones de 21 días que se recomienda es un “intervalo mínimo”, lo que quiere decir que no es necesario “que tengan que pasar estrictos esos 21 días, sino que puede pasar un poco más de tiempo y no por ello no haya respuesta inmune de la vacuna”.

Sobre la vacuna Sputnik V desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia que comenzó a ser aplicada en el país, Cahn indicó que las dos dosis están compuestas por adenovirus diferentes, por lo que “la segunda dosis es distinta”.

“Una cosa es una vacuna que tiene dos dosis y otra es una de esquema primario y lo que da son refuerzos potenciar la respuesta inmune para llegar a esa eficacia protectora que se quiere con la segunda dosis, es decir, una respuesta inmune mas duradera en el tiempo”, explicó.

En esa línea, recalcó que “es una estrategia que se está estudiando” y que en Argentina nadie decidió nada al respecto.

Asimismo, precisó que “las segundas dosis para las primeras 300 mil que ya se están aplicando estarían llegando en las próximas semanas”, por lo que para los primeros inmunizados, la aplicación completa estaría garantizada.

Cuidados individuales

Consultada sobre la aprobación y distribución como tratamiento del suero equino hiperinmune para tratar pacientes severos con coronavirus, la médica dijo que “se celebra la aparición de la estrategia terapéutica pero no quiere decir que sea maravillosa, no cura el 100% de los casos”. En esa línea, buscó remarcar que lo principal es seguir manteniendo las estrategias individuales de prevención y no subestimar al virus.

Acerca de la “segunda ola” o el rebrote de contagios que se vive en el país, Cahn expresó que ya a fines de 2020 “se respiraba este clima de pospandemia, de que al aire libre nada te puede pasar” y añadió que “siempre insistimos que el aire libre es menos riesgoso que los lugares cerrados, pero si no usás el barbijo, no estás a menos de 2 metros de distancia y te ves con una persona que no convivís te podés contagiar, y es necesario recalcar que las personas sin síntomas también pueden contagiar”.

No obstante, dijo no querer acusar a los jóvenes ya que “hubo clima de juntada, de encuentro en todos los grupos etarios y clases sociales”.

“Creo que si tomamos un poco mas de conciencia estamos a tiempo de frenar esta segunda ola, ya que la situación epidemiológica la hacemos entre todos. Lo que cada uno haga o deje de hacer impacta”, concluyó. (DIB) ACR