Florencia Guarino: «La mayoría del comercio de Olavarría no tiene intenciones de contratar nuevo personal»

Una encuesta de comercios de Olavarría que realizó el municipio arrojó datos reales de una parte del motor de la economía local que es el comercio minorista. La Contadora Florencia Guarino Directora de Estadísticas y Estrategia Productiva, área que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico que dirige Julio Valetutto, señaló a Claudia Bilbao en el programa Desayuno con Noticias que, «el 66% de los encuestados no tiene intención de contratar personal y el medio de pago más utilizado es el efectivo (55%).«

La funcionaria del área de desarrollo económico municipal señaló que, «todos los comerciantes que más o menos respondieron que les fue bien y muy bien en el 2022, se mantiene el mismo porcentaje que es alrededor del 40 a 42% para el 2023. Como que más o menos a la gente que le fue bien o que sintió que le fue bien, cree que le va a pasar lo mismo en el 2023.»

Por otro lado la encuesta reveló que, «a los que les fue regular mal o muy mal en el 2022, algunos creen que le va a ir un poco peor digamos y otros creen que les va a ir igual.»

Guarino señaló que, «cuando les preguntamos sobre cuáles eran sus principales problemas, respondieron todos que es un aumento de los costos de la mercadería, que por supuesto es la consecuencia que después tenés, menor rentabilidad y menor venta, o sea, la menor venta.»

En cuanto a los rubros encuestados señaló que, «Se trató de agrupar en ocho grandes rubros para que no sean tan extensas las conclusiones y para que uno pueda medianamente concentrar la información. Entonces, analizamos: Alimentos de comercios grandes, que eso serían hipermercados y supermercados, alimentos de comercios chicos y esto todo que sería, kioscos, minimercados, almacenes, dietéticas, verdulería, panadería, entre otros.»

«Después, vestimenta, bienes durables, que se les llama, ahí tenemos ventas de autos, de reparaciones, también carretería, construcción, máquinas, equipamiento. Después, combustible, que es como un rubro aparte, salud, turismo y esparcimiento que tiene que ver con todo lo que es hoteles, restaurantes, bares, todo lo que tenga relación con el turismo.»

«Después en otros hay, todo lo que no encaja en ninguno de los siete anteriores, porque hay un montón de rubros minoristas que no catalogan como un rubro en sí mismo.»

Julio Valetutto y Florencia Guarino (Foto Lu32)

La funcionaria municipal señaló además que, «Por ejemplo, El rubro salud tiene un 70% que consideran que le fue bien o muy bien o sea que tiene mejores expectativas comparado con otros rubros. También el rubro combustibles tiene un gran porcentaje de que les fue bien y que cree que le va a ir bien. Como destacable podemos decir que salud y combustible son dos rubros que tienen mejores expectativas que el resto.»

En materia de personal Guarino dijo que, «lo que pudimos ver fue que la mayoría de los comercios, o sea el 60% de los comercios, tienen un empleado o dos empleados y el 39% que queda tienen de 3 a más empleados. O sea que en lo que es respecto a comercio minorista, la mayoría de los comercios están manejados por una persona o dos, como mucho.»

La funcionaria señaló que, «en cuanto a la incorporación de personal la mayoría dijo que no puede, no necesita o no lo va a hacer. O sea que no tiene intenciones de contratar, estamos alrededor de un 66% contra un 12% que sí planea hacerlo y un 20% que te dice que en realidad querría contratar personal pero que no puede financieramente.»

Con respecto a los medios de pago preferidos por los clientes, Guarino indicó que, «acá nos llamó la atención porque el medio de pago que sale como que mas utilizado es el efectivo que es del 55 por ciento 56 por ciento pero bueno también lo evaluamos con el tipo de comercio que encuestamos, porque estamos hablando de almacenes, kioscos, ferreterías, en su gran mayoría comercios de venta de alimentos, comercios chicos.»

«En segundo lugar viene el medio más utilizado es la tarjeta de débito y los pagos electrónicos que los de las billeteras virtuales.»



Síntesis: El 66% de los encuestados no tiene intención de contratar personal y el medio de pago más utilizado es el efectivo (55%). No hay cifras sobre el cierre o permanencia de los comercios visitados. Los datos obtenidos formarán parte de una estrategia integral del área de desarrollo económico.

Los comerciantes encuestados esperan que en 2023 les vaya igual o mejor que en 2022, aunque los que tuvieron resultados regulares o malos tienen distintas expectativas. El aumento de los costos en la mercadería es el principal problema para todos los rubros, y los que tienen mejores expectativas son salud y combustible. La mayoría de los comercios tienen uno o dos empleados.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp