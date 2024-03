Funcionaria municipal confirmó cinco casos de Dengue en Olavarría

María el Carmen Weis informó que e Olavarría hay cinco casos confirmados de Dengue y hay dos casos sospechosos que están a la espera de los resultados de laboratorio.

Aseguró que todos los notificados son de personas con antecedentes de viajes al norte del país o a CABA. También recordó las medidas de cuidado preventivas para que no haya criaderos de mosquitos.

Comentó al detectarse un caso sospechoso, se hacen controles en la manzana del domicilio, así como en los alrededores.

Anticipó que los casos posiblemente aumentarán, como está pasando a nivel nacional y provincial. “Tiene que ver con una cuestión climática, aunque estamos viendo que en Provincia se siguen manteniendo”, reconoció.

“Debemos recordar que este tipo de enfermedad no se transmite de persona a persona, si no se transmite a través de un mosquito que no es cualquiera”, explicó, y recomendó “cuidar en todos los lugares que no haya criaderos o lugares donde la hembra pueda poner huevos”.

Fundamentalmente, sugirió prestar atención a reservorios de agua o sitios donde se acumula chatarra. En esa línea, pidió a la población que tome conciencia.

Por otra parte, se refirió a la vacuna contra el Dengue aprobada en 2023, que puede ser aplicada en personas desde cuatro a 60 años. La particularidad es que cubre las cuatro tipos de enfermedades que produce el Dengue. Son dos dosis: la segunda, luego de tres meses de la primera.

Aclaró que no está incorporada en el calendario de vacunación, por lo que debe comprarse y aplicarse en el Hospital Municipal o en algún Centro de Atención Primaria.