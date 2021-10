Fútbol Senior: Por la lluvia algunos si y otros no

Se disputó otra jornada de futbol senior, algunos encuentros a raíz de la lluvia y por precaución fueron suspendidos. No se jugaron en cancha de Racing, en +50, La Amistad vs Ferrosur y en +42, Independencia vs Municipales. Por otra parte, en Estudiantes se jugo únicamente el primer tiempo en el cruce entre La Amistad vs Deportivo Fran por la categoría +42 y en +35, Amparo Castro vs El Provincial fue suspendido.

En La Candela en +50 Hinojo y Ferro Carril Sud igualaron en 0. En +42 el local superó 2 a 1 a San Martin con doblete de Fernando Suarez, Ernesto Hammerschmidt descontó. El último cotejo fue el triunfo en +35 de La Candela por 4 a 2 sobre El Fortín, Maximiliano Mayoz (3) y Damián Macias para el local, mientras que para los «fortineros» anotaron Ramon Collado y Leandro Coronel.

En Pueblo Nuevo en +42 Mariano Moreno superó al local 3 a 0 con goles de Marcos Herrera; Miguel Prevostini y Pedro Orellana. En el segundo turno, correspondiente a la categoría +50, Ferroviarios se impuso por la mínima ante Mariano Moreno, con gol de Daniel Morey. En +50, el local venció a La Candela por 2 a 0, Oscar Gomez y Jorge Suarez convirtieron.

En cancha de Independiente de LN, abrieron la jornada, en +50, Independiente de LN y Malvinas que no pudo ante el local y cayó 1 a 0, el gol lo logró Mario Santillan. En +42 Peña de Boca ganó 6 a 2 ante 12 de Octubre, Julio Doucede (4); Diego Senger y Fabio Aury para los «xeneixes«, el descuento estuvo en los pies de Gustavo Mourlas y Cesar Fernando. El cierre también fue en +42, Con triunfo de Ferrosur 4 a 2 ante el local, Fabricio Marin (3) y Gerardo Martinez para los «Ferroviarios», para los «rojos» hicieron lo propio Mauricio Galman y Miguel Valencia.

En la Aux. de El Fortín desde las 13:45, en +35, Molino Viejo y La Amistad igualaron 2 a 2, los goles para los «bordo» Pablo Gonzalez y Hugo Quinteros, por su parte, Leonardo Fernández y Carlos Izarra lo hicieron para Molino Viejo. En el segundo encuentro, por la misma categoría +35, Amoroso se impuso, con una contundente victoria, ante Mariano Moreno por 9 a 1, los tantos fueron de Maximiliano Álvarez (2); Rubén Arauz (2); Gastón Moreno (2); Sergio Isaza; Luciano Moulins y Daniel Galgano, el descuento fue de Jorge Padin. En +50 Espigas y Carboneros igualaron 0 a 0.

En la Aux. de Estudiantes, en +50, el local derrotó 2 a 1 al equipo debutante, El Fortín, Mauricio Pastor y Julio Caceres los autores, el descuento fue de Andrés Dibino. En +42, con un resultado parcial de 0 a 0 se suspendió el choque entre La Amistad y Deportivo Fran. Mientras que el tercero correspondiente a la categoría +35, entre Amparo Castro y El Provincial no se llevó a cabo.

En Racing, en +50, el local igualó 1 a 1 ante El Provincial, Hugo Fayanas convirtió para el «chaira» y Fabio Juarez para los «aurinegros«. Los siguientes turnos fueron suspendidos, en +50, La Amistad y Ferrosur, en +42, Independencia frente a Municipales. PRENSA FOS