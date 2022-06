Gabriel Requena: “Me parece peligroso lo que dice Celeste Arouxet de que yo voy a cobrar 4 millones de pesos”

«Yo estoy ayudando a todo lo que necesita Cintia (la nueva Directora de Personal) y más que nada en lo que respecta al vinculo con el IPS», dijo Gabriel Requena.

El ex Director Municipal de Personal, Gabriel Requena habló en la mañana de este lunes con Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias» donde se refirió a la dura denuncia que realizó la concejal Celeste Arouxet quien, en el HCD, dijo que Requena cobrará 4 millones de pesos como proveedor del municipio.

Al respecto Requena sostuvo, «me parece peligroso lo que dice Celeste Arouxet de que yo voy a cobrar 4 millones de pesos” y agregó además que él inició como proveedor en los primeros días del mes de febrero y tiene un contrato, por cuestiones administrativas, hasta el mes de diciembre.

Requena es ahora monotributista y factura al Municipio «80 mil pesos por mes».

Respecto a la denuncia de Arouxet dijo, «no sé si fue mal asesorada, me cuesta pensar cuál fue la intención. Yo con Celeste tengo buena relación, me pareció raro que lo saque en el HCD y no me haya llamado. Los números no se dé donde los sacó, con cinco años en el Concejo calculo que debe saber manejar el RAFAM. Yo facturo por mes 80 mil pesos y tengo un contrato hasta diciembre, el decreto se hace hasta diciembre por una cuestión administrativa”.

Estoy siendo «asesor de recursos humanos que es un trabajo que realice durante seis años, no es que soy asesor de caminos rurales. Además estoy yendo a trabajar, la gente me ve que voy a trabajar».

