Galli anunciará elección de delegados municipales en localidades

Sera en un conferencia de prensa que se desarrollará a las 11,00 horas, en la mañana de este lunes en el Salón Blanco del Palacio San Martin.

De acuerdo a lo que se supo, el intendente informará fechas de inscripción para los candidatos, requisitos y fecha en que se desarrollará la votación.

El 6 de marzo de 2020 se había reunido la Junta Electoral para la Elección de Delegados Municipales y había determinado que doce candidatos habían reunido la totalidad de los requisitos para participar de la elección que se iba a llevar a cabo el domingo 29 de marzo de ese año. Pero a los pocos días de declaró la cuarentena estricta por la pandemia Covid 19 y la elección se postergó.

Los candidatos habilitados eran: Loma Negra: SURUBURU, Gabriel. Recalde: RICCI, Claudia; y FERNANDEZ, Carlos Alberto. Sierra Chica: CREVATIN, Néstor Adrián. Santa Luisa: AROUXET, Mariel. Espigas: GUTIERREZ, Ramón Alberto; PEDRERO Fabricio; y PEREYRA, Laureano. Sierras Bayas: PEREYRA, Alejandro Fabián; RAGNOLI, Paola Romina; y RIKAL,

Guillermo. Hinojo: KUHN, Raúl.



Los vecinos podrán elegir a sus delegados en la consulta popular no vinculante. Pueden votar todos los ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría que figuren en el padrón electoral 2021. Por el contrario, no podrán sufragar aquellas personas que no figuren en el padrón o se encuentren tachados, quienes no presenten su DNI o exhiban Libreta Cívica o de Enrolamiento o DNI emitido en fecha anterior al que figura en el padrón.

La votación no es obligatoria, aunque claramente existe interés en conocer la opinión de la comunidad, por lo cual el intendente invitará a los ciudadanos a involucrarse en esta iniciativa.

