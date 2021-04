Galli habló de la situación sanitaria y la usurpación de terrenos en el barrio Lourdes

En declaraciones radiales al programa de Georgina Müller que se emite por la FM 107.1, el Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, brindó detalles sobre la situación sanitaria de la ciudad.

Manifestó que hisopando es la única manera de poder aplacar la curva. Hay que detectar los positivos y poder aislarlos cuanto antes. Por esa razón, el programa RTA va a continuar en los próximos días ya que “el hecho de haber montado un laboratorio de Biología Molecular el año pasado ha sido una decisión muy acertada” dado que “da una agilidad que permite tener el resultado en el día y también, que los chicos no pierdan días de clases” en caso de que se vayan detectando positivos en las burbujas escolares.

Además, agregó que si bien el personal de salud está muy cansado, se está realizando un trabajo articulado con la Facultad de Ciencias de la Salud en lo que refiere a la detección de casos que es muy importante y ha resultado muy bien.

Manifestó también que en la anterior campaña de vacunación, que se hizo el miércoles, se vacunó a muchos docentes. En los geriátricos se está vacunando también. Es necesario seguir avanzando con personal de salud y estos dos grupos para poder estar un poco más tranquilos.

Por otro lado comentó que las medidas que anunció el Presidente de la Nación en realidad “no distan mucho de las medidas que se tomaron los últimos 20 días acá en Olavarría, por lo cual no vamos a tener una modificación muy importante”. En particular, comentó que no coincide con el horario de cierre de la gastronomía dado que “el problema no lo tenemos de 23 a 0 horas sino de 0 horas en adelante. Creo que ahí estaba el problema y no en la gastronomía como tantos que, como tantos otros espacios, ha pasado un momento muy duro”.

Agregó que si bien están esperando la normativa provincial para poder adecuarse, hasta el momento la actividad en los gimnasios continúa y que trabajan para “que el cierre total no suceda, por eso nosotros decidimos el 23 de marzo con Germán y el equipo tomar algunas decisiones, empezar a restringir algunas cuestiones, porque volver a estar todos encerrados es un golpe duro para la economía”.

Por otro lado, respecto del transporte público, comentó que van a ver en qué fase rige o “hasta qué punto se puede aplicar para esenciales como decía Alberto Fernández ayer” porque hay mucha gente que no puede costear viajes particulares en taxi o remis.

Al respecto de las sanciones, adelantó que se está trabajando en mayores precisiones. Ya hubo reuniones del Bloque de ellos con el Juez de Faltas así que ya está en proceso, esperan que “para la próxima sesión se pueda trabajar con los otros bloques porque las reuniones sociales y las fiestas clandestinas han sido las cosas que más han complicado la cuestión sanitaria”.

Finalmente, sobre la toma de terrenos, manifestaba que están esperando el accionar de la justicia para “acompañar en caso de que sea necesario y trabajar articuladamente con las fuerzas de seguridad para hacer un desalojo lo más armónico posible”.

Además, comentó que si bien están trabajando en el registro, actualmente el Municipio se encuentra a la espera de una ordenanza de Provincia para seguir avanzando con los loteos: “Venimos avanzando bien con el Gobierno Provincial en ese sentido, se viene trabajando articuladamente desde hace tiempo”.