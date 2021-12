Galli y el futuro: “si me toca ser Legislador seré Legislador y trataré de lograr cosas para la ciudad»

Ph: Luis Molina

El Intendente Municipal Ezequiel Galli concedió este miércoles una entrevista a Radio Olavarría donde trazó un balance del año 2021 y no esquivó dar algunas respuestas políticas en el marco de un futuro aún no definido sobre si podrá o no ser candidato a Intendente nuevamente.

Primero habló del 2022 y definió al año como “un año raro”.

En una entrevista con Luis Occhi explicó “fue un año en el que tuvimos el peor pico de Covid de la pandemia, durante los meses de abril, mayo y junio. Donde pudimos ver realmente que equipo de salud tenemos en Olavarría. Un equipo de salud que estuvo a la altura de las circunstancias, que pasó momentos duros, difíciles, pero atravesó el peor momento de la historia sanitaria de Olavarría. Además, tuvimos un año donde nos atravesaron dos elecciones, dos campañas, mucha gestión, muchas obras. Entonces la verdad que fue un año positivo, a pesar de lo negativo que tuvo la pandemia”.

“Fue un año de mucho aprendizaje”, sintetizó y expresó “hay que mirar el medio vaso lleno, estamos llegando a fin de año y pensando en tener una fiesta en paz y pensar lo mejor para el futuro”.

Durante la entrevista el Jefe Comunal fue consultado sobre cuál sería su futuro dentro de dos años en un contexto donde aún no está definido, debido a la Ley de Reelecciones, si el en persona podrá afrontar un nuevo mandato.

Dijo al respecto que se imagina “siempre pensando en Olavarría desde donde me toque estar. Ya sea en el sector público, en el sector privado, siempre pensando en Olavarría como un lugar donde realmente pude desarrollarme. Un lugar donde nací, donde crecí, donde volví para para formar a mi familia” y agregó “si me toca irme será siempre buscando lo mejor para la ciudad, si me toca quedar tratando de seguir aportando lo que pueda aportar para que Olavarría siga creciendo y si me toca en el sector privado veremos, la verdad que es un futuro bastante incierto, pero siempre trabajando y pensando en lo mejor para la ciudad”.

“La gente no está pensando en las reelecciones, la Ley es buena. Nosotros no lo discutimos, desde Juntos queremos la Ley vigente, pero también debe existir una interpretación de la Ley para ver si podemos ser candidatos nuevamente”, expresó el Jefe Comunal.

Si bien descartó que hayan existido “propuestas” aseguró “si me toca ser Legislador seré Legislador y trataré de lograr cosas para la ciudad, si me toca desarrollarme en el sector privado también lo haré. No es algo que me preocupa, pero lo que me toca será pensando en la ciudad”.