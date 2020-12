Galli y la vacuna: “No me voy a vacunar, porque creo que tengo una edad como para no estar en riesgo”

Entrevistado por el periodista Daniel Lovano en el Diario El Popular, el Intendente Ezequiel Galli habló de la vacunación de COVID-19. “No me voy a vacunar: prefiero que se la aplique alguien de riesgo antes que yo”, dijo el Jefe Comunal.

El Intendente expresó que ha hecho Olavarría para prepararse para la llegada de la vacuna.

“El primer paso fue inaugurar la cámara de frío; es importante a nivel regional contar con una cámara de frío para almacenar 40 mil monodosis, y después gente capacitada tenemos de sobra, lugares donde hacerlo tenemos de sobra”, dijo el Jefe Comunal.

Al mismo tiempo agregó: “hay que ver cómo llegará la vacuna, para quiénes llegará, porque ya se sabe que no va a ser obligatoria”.

Galli expresó como se piensa la vacunación en Olavarría: “si es mucha lo haremos en los servicios territoriales, el contenedor donde estamos hisopando en el Hospital lo convertiremos en centro de vacunación. En caso de ser necesario apelaremos a escuelas, sociedades de fomento y a lo que sea”.

Consultado sobre la decisión individual de vacunarse sostuvo: “No me voy a vacunar, porque creo que tengo una edad como para no estar en riesgo, no tengo comorbilidades, me cuido, y la verdad es que todavía no veo claro el resultado de las vacunas. Prefiero también que se la aplique una persona de riesgo antes que yo”.