Gerardo Morales: “Los jujeñitos pagamos el boleto a $50″

Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy le sacó «el banquito» a Horacio Rodríguez Larreta y apoyó la decisión del gobierno nacional de retirar los subsidios del transporte a CABA, distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

“El AMBA, no solo Horacio, Axel en la parte del AMBA, reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos, un subsidio por $750 mil por unidad?”, cuestionó.

Además Morales expresó que, “Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio; les hablé del precio de los boletos, y les dije que no lo metan a ese tema porque tenemos diferencias”.

El gobernador de Jujuy fue más allá a la hora de comparar, “los santafesinos tienen que pagar también entre $40 y $ 60 el boleto, en Córdoba lo mismo. Tiene razón (Juan) Schiaretti y el gobernador de Santa Fe. Pero eso es en el transporte y es en la energía, porque los habitantes del área metropolitana pagan cinco veces menos, nosotros pagamos cinco veces más caro la luz que el área metropolitana y lo mismo con el agua”.

Todo fue emitido en una entrevista que Morales concedió a Radio Mitre donde además dijo, “entre Escobar y La Plata, que es todo ese cinturón que es el AMBA, está el 56% del trabajo formal de la Argentina. El 80% de las ventas de Mercado Libre se venden en el AMBA, es muy injusto este país. Hay que discutir la cuestión federal”.

En su postura federal, expresó “CABA no produce nada, no tiene pozos petroleros, no tiene producción de litio, no tiene campos y (ahí) está toda la plata, y hay economistas que viven con esa lógica y nos han venido jodiendo a todos los argentinos sistemáticamente”.

Por otro lado analizó que, “además de mirar la política monetaria y la macroeconomía, hay que mirar el país real, tener un plan de gobierno federal, productivista, desarrollista, que mire a las pymes, a los productores, al campo, a la pequeña industria que tenemos en el interior que necesita una situación mucha más justa en términos de costo de logística entre otras cosas».

En la misma entrevista comparó, “los porteños tienen un pensamiento, la mayoría, que hacen quedar mal a muchos porteños. Entre Santa Fe y Corrientes no pueden tener un puente, tienen que dar una vuelta de 800 kilómetros porque no hay un puente que cuesta 500 millones de dólares”.