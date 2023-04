Giusti en Olavarría: «ojalá se tomen las medidas coyunturales para no caer en la hiperinflación»

Ph: En Línea Noticias.

El radicalismo de Olavarría recibió este viernes la visita del Ministro de Desarrollo y la Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien llevó adelante distintas actividades junto con los concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella.

Semanas atrás Vergel y Matrella estuvieron en CABA y en aquella oportunidad se mostraron por primera vez con el Ministro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.

En aquella visita los concejales radicales pudieron conocer los programas que se impulsan desde el Ministerio de Desarrollo y la Producción del gobierno de CABA.

Belén Vergel, en la bienvenida a José Luis Giusti, recordó aquella visita a Capital Federal, “tuvimos la posibilidad de conocer grandes programas y muchos proyectos que se están llevando a cabo. Donde no sólo nos permite nutrirnos, no sólo nos permite saber que es posible realizar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que mejoren las condiciones de productividad, que generen espacio para los jóvenes”.

Giusti: visitas a la Unión Industrial y al PIO

El Ministro de Desarrollo y la Producción de CABA, José Luis Giusti contó a la prensa olavarriense cuáles son los ejes del área que dirige dentro de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Además de habló de los encuentros que mantuvo en Olavarría con la dirigencia de la Unión Industrial y el PIO.

Expresó, “nosotros venimos trabajando en el Gobierno de la Ciudad con una política en donde básicamente se trata de escuchar a los sectores productivos, en su momento desarrollamos un Plan Estratégico con aquellas industrias que considerábamos más importantes para la ciudad, que tenían posibilidades sobre todo de generar empleo. Eso termina en una política específica y concreta focalizada en esas industrias en donde básicamente incentivamos a que inviertan e la ciudad, a que inviertan a través de incentivos impositivos concretos y en la zona geográfica de la ciudad donde los números indican que hace falta más empleo y que hace falta saltear una situación a lo mejor con muchos déficits estructurales de empleo, de infraestructura”.

Agregó, “el otro pilar que trabajamos muchísimo con el Ministerio es el empleo. La problemática del empleo informal, del empleo de bajos salarios, es una problemática que nosotros la vinculamos mucho con educación porque consideramos que la educación tiene que trabajar muchísimo con el aparato productivo de la ciudad y generamos mesas de empleabilidad con los distintos sectores que nosotros consideramos estratégicos en la ciudad para que la oferta educativa tenga que ver con lo que necesitan esos sectores productivos. Eso genera una cantidad de materias en la currícula de los secundarios de la ciudad, genera una cantidad de ofertas en los institutos terciarios, en las distintas agencias de la ciudad, que unifican una visión de educación y del Ministerio de Desarrollo Económico que termina generando el talento que las industrias necesitan”.

Tras una reunión con la dirigencia de la Unión Industrial y una recorrida en el Parque Industrial, Giusti expresó, “el problema de la macroeconomía del país es el que impera cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de discusión, básicamente focalizado en los problemas que tiene una ciudad que creció mucho en términos industriales en el último tiempo y que hoy todo ese crecimiento se ve imposibilitado de continuar por las trabas que hay para importar, ese es un tema.”

Agregó al respecto, “esto está dejando de ser coyuntural y está pasando a ser permanente y eso genera mucha pérdida de empleo, pérdida de puestos de trabajo concreto en industrias que tuvieron que bajar su dotación por estos problemas de importación”.

Según Giusti, “todos marcan la falta de un plan, la imprevisibilidad, la dificultad de contratar gente por las leyes laborales. Hay todo un problema macro que es el que más se marca en las reuniones que tuvimos con los industriales y con la Unión Industrial”.

Giusti sobre la situación económica y la realidad de las industrias del país dijo, “yo creo que ya no se soporta más, más allá de los plazos. Quizás justamente cuando hablábamos el año pasado, hablábamos de problemas de industriales que se ocupaban más en las cuestiones burocráticas para tener la materia prima o para tener los insumos importados o para hacer trámites en la aduana. Hoy un industrial me dijo una cosa que la verdad, la voy a tomar, le pedí permiso para tomarla, el país no entró en default, pero los industriales sí entraron en default. Con compromisos con proveedores del extranjero que no se pueden cumplir, con compromisos con proveedores, con clientes del país que no se pueden cumplir. Ya está estallado, hoy se pierde un puesto de trabajo porque no se puede importar. No es una situación que uno puede entender provisoria, bueno, por la sequía, ya se arrastra desde hace un par de años y por lo tanto ese momento límite hasta cuánto se puede aguantar para muchas industrias ya pasó”.

El Ministro de Desarrollo y Producción de CABA habló de algunos números de la economía en lo nacional y en lo que respecta a CABA: “el año pasado seguía habiendo números que venían en el crecimiento post pandemia, ya en noviembre, diciembre, los números empezaron a estancarse, ya no había crecimiento, y hoy, cuando vos comparas con el mismo año del año anterior o con el mes anterior, ya los números en términos de crecimiento industrial empezaron a bajar, no sólo en la ciudad, sino en el país” y ejemplificó, “aquellas industrias que necesitan productos importados están prácticamente paralizadas.”

Tras este diagnóstico, Giusti desarrolló cuales son, a su criterio las posibilidades de revertir está situación. “Tener un plan, la salida es tener un plan, consensuar, consensuar con los actores económicos, los actores políticos y dar una previsibilidad. Eso en la Argentina es lo que hace falta, dar previsibilidad al que quiere invertir, al que quiere contratar trabajadores y hacer frente a la situación macroeconómica”, manifestó.

El radical y funcionario de Larreta habló de las altísimas tasas de inflación que se registran en la Argentina. “Términos técnicos no hay hiperinflación, tenemos una inflación alta. Y ojalá se tomen las medidas coyunturales para no caer en la hiperinflación”, cerro.

Más allá de aspectos vinculados a la gestión y a las políticas de su Ministerio, en una conferencia de prensa el radical José Luis Giusti no pudo dejar de hablar de la situación política de la Argentina en general y de la UCR en particular.