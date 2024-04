Gol anulado a River: “no hay una evidencia clara que el balón haya traspuesto totalmente la línea de gol”

Iban seis minutos del segundo tiempo cuando se produjo la gran polémica del Superclásico. River logró anotar su segundo gol, en contra de Cristian Lema, pero desde el VAR decidieron anularlo al considerar que la pelota no había ingresado en su totalidad.

Aunque en un primer momento Yael Falcón Pérez, apoyado en sus asistentes de campo, dio el gol como válido, un llamado de Jorge Baliño, que estaba en el VAR, cambió la historia. Literal.

En ese contexto, los periodistas de Radio Olavarría, Martín Rodríguez y Julián Vázquez analizaron lo sucedido el domingo en una entrevista con el Arbitro Internacional (retirado) Juan Pablo Pompei.

Al analizar lo sucedido el domingo, el retirado arbitro internacional dijo: “según las imágenes que se han visto y que todos hemos observado, no hay una evidencia clara de que el balón haya traspuesto totalmente la línea de gol, entonces – como diría algún maestro de la lógica – sino se sancionó no fue gol. Eso es una resolución de lógica, porque si se hubiese convalidado hubiese sido gol.”

El reconocido arbitro y formador de árbitros agregó: “no hay una imagen que trasmita la certeza absoluta que el balón traspuso la línea de gol, en la última imagen congelada que yo he mirado no ingresó el balón por eso actúa el VAR y le hace rectificar el fallo al equipo arbitral.”

Pompei dejó aclarado: “en esta situación como en la de fuera de juego, donde hay que determinar si fue o no fue, la actuación del VAR no invita a revisar. En esa jugada el arbitro no tiene que ir a ver, se apoya en lo que dice el VAR. Se juzga por VAR. No es una jugada de interpretación. Acá te tenes que apoyar lo que dijo el VAR.”

Juan Pablo Pompei explicó, “hay una sola cámara, una cámara exclusiva de ESPN pero esa no está dentro del proceso de transmisión. El VAR actúa con las cámaras de la transmisión oficial, es un convenio que dispone la cantidad de cámaras que van por partido y después un protocolo de VAR que hay ciertas cámaras que son reglamentarias y que tienen que estar puestas. Faltó la cámara de gol que a veces se usa y a veces no. Eso depende de lo que se haya contratado, por eso no hay una imagen de una cámara que este colocada en la línea y además ahí se necesitan dos cámaras una de cada lado, es decir, son cuatro cámaras más. Esas cuatro cámaras más incluyen un costo económico”.

En este punto, el Arbitro señaló: “la tecnología VAR tiene un costo por partido y un costo anual, que los tienen que absorber los clubes, la organización o quién sea. Por eso no tenemos la imagen fidedigna.”

Durante la entrevista, Juan Pablo Pompei explicó por qué puede pasar que en el campo de juego se vea una cosa y en el VAR una cosa totalmente distinta. En este punto, el ex Internacional sostuvo: “el sábado a la noche, en el partido Velez y Godoy Cruz fue una jugada de expulsión. El arbitro observó una cosa y después cuando ve la imagen por el VAR cambia el fallo. En está jugada (como la fuera de juego) siempre se trabaja en que el asistente tiene que estar en la línea de la jugada porque se produce una técnica que se llama error de paralaje, estar adelanto o atrasado a la línea te hace ver distinto la situación. Por adelantado o por atrasado vos vez distinta la situación, esto pasa mucho en la situación de fuera de juego.”

Juan Pablo Pompei no vio para nada viable que se implemente en la argentina el VAG que permitiría mediante la colocación de un chip en la pelota alertar al arbitro cuando el balón cruza la línea de Gol. “Está autorizado en el Reglamento de FIFA, pero ese sistema hay que comprarlo. Son 4 millones de Euros que sale por fecha, la Liga Española no la pudo poner y ya lo declaró el Presidente de la Real Federación Española. Si los españoles están aduciendo una cuestión de costos, imagínate en la situación de nuestro país cargar un costo más. Si se puede utilizar pero tiene un costo extra, todo es plata. Es el mejor sistema, con eso se terminan todos los problemas”, dijo Juan Pablo Pompei.

Sobre el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Juan Pablo Pompei expresó: “no fue un arbitraje que me llenó los ojos. Fue un arbitraje aceptable, pero con la categoría que tiene Falcón y el nivel en general, el del domingo no fue un arbitraje como él viene haciendo. En líneas generales lo pudo conducir. Tiene categoría y nivel para hacerlo mejor pero a veces cuando 22 no quieren, 4 no pueden.”