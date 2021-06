González García contra Pfizer: “Nunca quisieron venderle la vacuna a la Argentina”

El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró este miércoles que la intención del Gobierno nacional siempre fue tener todas las vacunas, pero explicó que el laboratorio Pfizer “nunca quiso” vender al país, negativa que se repitió con el mecanismo Covax, al que definió como un organismo “devaluado”.

“Veo mal que en Argentina hagan un escándalo de nuevo con algo que está clarísimo. Nosotros siempre quisimos la vacuna de todos, pero Pfizer nunca quiso vendernos por los obstáculos que decía que tenía la situación legal de Argentina”, dijo González García en diálogo con Radio con Vos luego de las declaraciones del director del mecanismo Covax, Santiago Cornejo.

El exministro calificó a Covax como un organismo que “no cumple con nada” y está “devaluado” porque al día de hoy “de los 9 millones de vacunas” que se pagaron con anterioridad “entregaron 1,9 millones” y tampoco esclarecen “cuando vendrán las próximas”.

En ese sentido aseguró que las vacunas Pfizer en el mecanismo Covax solo suponían “180 mil dosis”, pero las condiciones contractuales eran las mismas que “tienen que ver con la indemnidad y la negligencia” en el contrato y agregó que Pfizer “hubiera dicho algo” cuando fue agregada la cláusula.

“Nunca nos dijeron nada, cuando salió del Senado tampoco y cuatro días después que el Presidente (Alberto Fernández) promulgara la ley dicen que así no lo firman. Lo hubieran dicho antes y teníamos posibilidades de hacer un veto parcial si el Presidente tenía esa voluntad. Nos quedamos atados de pies y manos”, completó.

“No hubo especulación“

Aseguró que “de ninguna manera” hubo especulación con el precio de la vacuna y que se negoció “con todas las que estuvieron disponibles” y agregó que ofrecieron realizar cambios en la ley y un fondo de garantía, pero desde el laboratorio nunca aceptaron.

“Yo no sé, pero creo que es porque no tienen vacunas, ellos dijeron públicamente que se les había caído la mitad de la producción”, remarcó al ser consultado por los motivos de la negativa de Pfizer.

“¿Por qué no hablan de Oxford y los yanquis?”

El exministro aseveró que el empresario Sigman no tiene nada que ver y preguntó: “¿Por qué no hablan de que hay una coalición global donde Oxford cede los derechos a los yankis?”

“Empezaron diciendo que habíamos largado tarde cuando fuimos uno de los primeros países que tomamos medidas concretas”, lamentó.

Agregó que lo mismo se hizo con las medidas de aislamiento cuando fueron aplicadas por el Gobierno nacional, que dijeron que “no servían y se demostró que sí” porque el resultado fue “una situación menos grave que cualquier otro país cercano”.

“Después dijeron que no había test, cuando nunca dejo de haber, que no había camas, que no había respiradores, que la vacuna no llegaba nunca, que la vacuna era veneno y ahora es culpa de nosotros que no queríamos la de Pfizer”, planteó. (DIB)