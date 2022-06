La joven ajedrecista de Olavarría, Guadalupe Casasola, participó este fin de semana en Mar del Plata de la tercera fecha del Prix Mar y Sierra que se realizó en el Club Once Unidos de esa ciudad, organizado por la Federación marplatense de ajedrez.

Del encuentro participaron ajedrecistas de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Libres y Senior (+60).

Casasola compitió en la categoría Sub 18 y obtuvo el primer lugar.

