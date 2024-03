Guillermina Amespil denunció que 14 funcionarios de Maximiliano Wesner cobran bonificaciones por tiempo pleno

Este jueves en el Concejo Deliberante de Olavarría se aprobó un pedido de informes haciendo referencia a la incorporación de empleados municipales desde el inicio de la administración del Intendente Municipal, Maximiliano Wesner y el bloque de Juntos salió a denunciar la existencia de 14 funcionarios que cobran bonificación por tiempo pleno, una figura que inauguró la administración de Ezequiel Galli en el año 2016.

La concejala del gallismo, Guillermina Amespil reprochó la falta de acceso a la información pública y en este sentido mencionó que «hace cuatro meses que no se publica el Boletín Oficial.» Tal como dijo el concejal de Ahora Olavarría, Marcelo Petehs, la concejal de Juntos dijo que eso es lo que motiva a la presentación de pedidos de informes.

«Cuando se presenta el listado de altas de la nueva gestión advertimos que había habido incorporaciones en categorías superiores, en particular las categorías 6,7 8. Esto no está permitido por la Ley. La Ley de Empleo Municipal de la provincia de Buenos Aires, dice que el ingreso a la administración pública municipal debe ser en la categoría inicial inferior de cada agrupamiento», empezó diciendo la concejala Guillermina Amespil.

Usando como escudo información que «brindan empleados municipales», la concejala de Juntos hizo mención al pago de bonificaciones por tiempo pleno que el Estado Municipal paga a unos 14 funcionarios. «Los trabajadores encuentran eco de sus preocupaciones en nosotros», dijo Amespil.

«Vuelve a la agenda el tema de las bonificaciones por tiempo pleno. Este es por supuesto un tema conocido por nosotros, porque fuimos gestión y en el 2016 es la primera vez que se dicta un decreto de reconocimiento de bonificaciones por tiempo pleno para algunos funcionarios que, como en aquel momento se determinaba, tienen una dedicación exclusiva e intensiva a la labor municipal», explicó la concejala.

Guillermina Amespil que en la actualidad integra el bloque Juntos con Bruno Cenizo que, en su paso como Subsecretario de Cultura, fue uno de los que fue beneficiado con las bonificaciones de tiempo pleno.

En este sentido, Guillermina Amespil agregó: «hay una particularidad que lamentamos. Lo malo que hicimos entendimos que no se iba a hacer, que no se iba a replicar. Entendimos que de los errores que cometimos y que tanta injusticia generaban no iban a ser tomados por la nueva gestión. No sólo que fue tomado sino que fue superado. Históricamente nosotros (gestión Galli) nosotros contamos con seis funcionarios con tiempo pleno, hoy es más de una docena. Hoy son 14. Diez con la bonificación al 40%, nosotros solo teníamos un funcionario al 40%.«

«Estas cosas fueron cuestionadas, en forma incesante y casi persecutoria», expresó la concejala y respecto a los funcionarios que en actualidad tienen bonificación de tiempo pleno: «Algunos de ellos no los ven en sus lugares de trabajo» y se preguntó: «cuál es el concepto de tiempo pleno.»