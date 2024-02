Guillermina Amespil dijo que «de una metida de pata de la gestión termina saliendo» una nueva tasa

La concejala gallista, Guillermina Amespil realizó este martes declaraciones sobre la nueva tasa para financiar a los Bomberos Voluntarios tal como lo anunció el intendente municipal, Maximiliano Wesner.

«Estamos esperando el texto de la Ordenanza, queremos conocer un poco más. Hay algunas cuestiones que no terminamos de comprender cómo sería», dijo Guillermina Amespil haciendo referencia al teto de la ordenanza que promoverá Wesner.

Amespil expresó «en el fin estamos todos de acuerdo» en referencia al destino de esa nueva tasa aunque dijo, «no me parece una solución a está situación, el Estacionamiento Medido no era una problema, Bomberos no estaba teniendo un problema, los vecinos no estaban teniendo un problema. De una metida de pata de la gestión termina saliendo todo esto, me parece que no es el contexto para implementar tasas. A priori no nos parece que sea la solución».

Amespil indicó que supone que el proyecto que presentó (o presentará Wesner) podría ser tratado en la misma sesión extraordinaria del HCD que fue pedida por el bloque de Juntos para tratar su proyecto de financiamiento de Bomberos.

Es que los concejales que responden a Ezequiel Galli pretenden que los Bomberos sean financiados con parte del dinero extraordinario que llega a Olavarría en concepto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Guillermina Amespil sostuvo que el oficialismo no ingresó al Ejecutivo ninguno de los tres proyectos que anunció públicamente: emergencia en transporte público, municipalización de estacionamiento medido y la creación de la tasa para Bomberos.

La concejala expresó sobre el estacionamiento medido que cayó: «el sistema de estacionamiento medido, para nosotros, seguía siendo la mejor opción para financiar a Bomberos, para ordenar el tránsito y para mantener empleadas a 20 familias».

Para Amespil se está «creando un problema» y aclaró, «no entendemos porque no se siguió con Soluparking y sino gustaba Soluparking porque no llamaron a una nueva licitación.»