Gustavo y Cecilia Fernández ganaron la prueba pedestre “Día del Ceramista”

Como el año anterior, Gustavo y Cecilia se consagraron vencedores de la segunda edición de la competencia organizada por el SOECO y fiscalizada por el CAVO. Hubo entrega de premios y sorteos, más la música de Queso y Dulce. Excelente jornada se vivió este domingo por la mañana.

Fuente y Fotos: Prensa Soeco

Nuevamente, y al igual que en la primera edición realizada en 2021, Gustavo Fernández y Cecilia Fernández (que también son marido y mujer) se consagraron ganadores de la prueba pedestre “Día del Ceramista” organizada en la parte deportiva por el CAVO (Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría) con la iniciativa del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO).

La competencia se realizó en dos extensiones: una de 9 kilómetros, en la que participaron los atletas de elite, y otra de 3 kilómetros que era para los principiantes y de las divisiones para los participantes de distintas edades. Con el control del CAVO, con el clima que ayudó (el domingo 29 de octubre debió suspenderse por esta razón) y con una gran cantidad de participantes, todo se desarrolló normalmente, con largada y llegada en avenida Brown casi Del Valle, a partir de las 10 horas.

Luego de la competencia hubo que esperar un poco, ya que el CAVO hizo el control de las posiciones finales en cada categoría pero todos pudieron disfrutar de esa espera ya que el SOECO hizo distintos sorteos y, además, la banda Queso y Dulce (que tiene como líder al ceramista Hernán Pereyra) puso la música para que bailen (unos pocos se animaron) y se entretengan.



Sin dudas, una excelente jornada deportiva y social y todos quedaron conformes, desde el secretario general del sindicato ceramista Gustavo Bustamante –que estuvo acompañado por demás dirigentes de la comisión directiva del SOECO- hasta la gente del CAVO y participantes, mientras que un poco más felices, obviamente, estuvieron los que llegaron al podio en sus respectivas categorías, quienes además (en la prueba central, de elite) se quedaron con un interesante premio en efectivo.

Clasificaciones. Estas fueron las primeras ubicaciones, tanto en damas como en caballeros, en ambas carreras:

EN 3K, DAMAS: 1ª) Lucía Peñalva; 2ª) Jimena Ingliso y 3ª) Violeta Yerdo.

EN 3K, CABALLEROS: 1º) Alfredo Ardiles; 2º) Iván Aramburu y 3º) Nicolás Pezet Paz.

EN 9K, DAMAS: 1ª) Cecilia Fernández; 2ª) Belén Iardino; 3ª) Antonella Andrada; 4ª) Florencia Juárez y 5ª) Laura Trumpio.



EN 9K, CABALLEROS: 1º) Gustavo Fernández; 2º) Leo Landaburú; 3º) Ezequiel Magallanes; 4º) Diego Rodríguez y 5º) Pablo Ingratta.

Otras categorías. Estas fueron las primeras ubicaciones en las restantes categorías (sujetas a modificaciones, de acuerdo con el control que estaba realizando el CAVO luego de finalizada la competencia, por lo que estas son extraoficiales):



Hasta 19 años. DAMAS: 1) Martina Genco y 2) Abigail Taborda. CABALLEROS: 1) Salvador Silverii y 2) Agustín Pacheco.



En 20 a 29 años. DAMAS: 1) Mariela Oroná, 2) Yesica Recofsky y 3) Camila Gómez. CABALLEROS: 1) Juan Cruz Victoria, 2) Franco Vieta, 3) Matías Solee y 4) Pablo Salazar.



En 30 a 34 años. DAMAS: 1) Emilia Vales, 2) Daiana Maroa y 3) Yesica Rampol. CABALLEROS: 1) Iván Zárate, 2) Franco Pérez y 3) Víctor Bernaechea.



En 35 a 39 años. DAMAS: 1) Gisela Galván, 2) Maira Cardozo y 3) Verónica Baigorria. CABALLEROS: 1) Luis Baigorria, 2) Matías Conde y 3) Marcos Chazarreta.



En 40 a 44 años. DAMAS: 1) Juana Franco, 2) Andrea Videla y 3) Laura Astiz. CABALLEROS: 1) Mauricio Olivera, 2) Diego Díaz, 3) Germán Salomón y 4) Marcelo Calzoni.



En 45 a 49 años. DAMAS: 1) Nerina Morales, 2) Ana Mardone y 3) Andrea Juárez. CABALLEROS: 1) Marcos Gamondi, 2) Juan Manuel Vázquez y 3) Roberto Bianchi.



En 50 a 54 años. DAMAS: 1) Rosana Luisetti, 2) María Elisa Simona y 3) Silvina Lencina. CABALLEROS: 1) Fabio Cordero, 2) Juan Pedro Recofsky y 3) Oscar Vales.



En 55 a 59 años. DAMAS: 1) Patricia De la Fuente. CABALLEROS: 1) J. Ortiz, 2) Sergio Murgades y 3) Roberto Sosa.



En 60 a 64 años. DAMAS: 1) Nélida Benito, 2) Angela Espíndola y 3) María Isabel Sosa. CABALLEROS: Iván Isaac Luis Recabarren, 2) Oscar Adala y 3) José Meilán.

En 65 a 69 años. DAMAS: 1) María del Rosario Sánchez. CABALLEROS: 1) Alberto Giamarino, 2) Miguel Manzano y 3) Alberto Duarte.



En 70 a 74 años. CABALLEROS: 1) Daniel Zanazzi.



En 75 a 80 años. CABALLEROS: 1) Héctor Grunewald y 2) Juan Carlos Manolio.

Gustavo Fernández “voló” para volver a ganar la prueba ceramista



No es novedad que el olavarriense Gustavo Fernández es un gran atleta, destacado en la provincia de Buenos Aires, y a sus 34 años sigue andando muy fuerte. Además, le pone todo el esfuerzo ya que este trabajador ceramista (está en Cerro Negro) deja su labor diaria y se pone a entrenar, junto con su esposa Cecilia. Y ese tremendo esfuerzo tiene su premio, por supuesto.

“”El calor no me afectó tanto. La diferencia la saqué a partir del kilómetro 4. Veníamos parejos corriendo con Leo (Landaburú) en 3.25 y 3.16 los mil metros, pero si bien íbamos cómodos luego el calor le afectó más a él. Pasé en los últimos parciales a 3.12/3.13, porque el que me seguía en bicicleta me iba diciendo a cuánto venía el segundo y el tercero. Saqué una diferencia y me di cuenta que no me iba a alcanzar” dijo Gustavo, quien el 10 de diciembre se irá a Laprida a correr una tradicional Vuelta al Municipio, donde en la última edición quedó segunda y ahora va por más.

En tanto su escolta, Leo Landaburú”, contó que “en un momento comencé a sentir fuertes calambres en el plexo y me asusté mucho. Entonces no quise arriesgar y dejé que Gustavo (Fernández) se vaya adelante, pero me alcanzó el tercero (Ezequiel Magallanes), quien venía con apoyo porque lo seguía un amigo en bicicleta y le daba agua. Yo no estaba recibiendo agua y se me puso difícil, pero pude recuperarme –precisamente el que seguía a Ezequiel me dio- y entonces aceleré y le saqué unos 40 metros, así que eso me alcanzó para quedar segundo”.

