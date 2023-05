Héctor Laplace en ArMinera: “Estamos preocupados porque la Minería metalífera no despega en la Argentina»

Desde el pasado lunes y hasta este miércoles, el predio de la Sociedad Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la sede de una nueva edición de ArMinera.

El martes por la tarde, con motivo de la inauguración formal del Congreso, el secretariado nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina se hizo presente, recorriendo el lugar y hablando con los diversos expositores que se nuclean en el predio.

Horas después, asistieron a la cena realizada de cierre del segundo día, dónde el Secretario General, Héctor Laplace, tomó la palabra hacia los 500 asistentes que allí se encontraban.

Al comienzo, hizo referencia a la inauguración oficial de ArMinera, y señaló que “alguna vez cuando algún viejo dirigente me enseñó, me decía ‘no hay empresa sin trabajadores, y no hay trabajadores sin empresas’, y hoy en la inauguración faltaron los trabajadores, todos se olvidaron de nombrarlos”.

“Estamos preocupados porque la Minería metalífera no despega en la Argentina, se nos están cerrando proyectos de larga data, que se posibilitaron a partir de los cambios legislativos, pero lamentablemente se nos están cerrando” continuó, entrando en la actualidad de la actividad en la Argentina.

A su vez, destacó que “es justo reconocer el trabajo que se hace en nuestra lejana Santa Cruz entre la gente de nuestra Asociación Obrera Minera Argentina, las empresas y las autoridades provinciales, para poder reubicar a la gente, y eso lo felicitamos” y agregó “hay muchos proyectos en danza, pero que no avanzan. Ahí la culpa no la van a tener ni los inversores, ni los empresarios, ni los trabajadores, quizá al país no le está yendo tan bien para el tipo de inversión que se necesita en la minería metalífera”.

Tras comentar que había leído declaraciones de expositores en relación al litio, Laplace señaló: “Estamos orgullosos de lo que está pasando con el litio, pero me interesaría que al litio en la Argentina le vaya bien, y no por qué a otros países vecinos les vaya mal”, e hizo hincapié en que “cuando se empezó a hablar de la nacionalización en Bolivia todos nos pusimos colorados, cuando lo hizo Chile nos pusimos más colorados todavía, pero mal hacemos en querer que las inversiones vengan a la Argentina porque al resto le fue mal”.

“Tenemos sobrados ejemplos de que las empresas públicas-privadas pueden funcionar. Hoy estaba nuestra Gobernadora de Santa Cruz en la inauguración, Alicia Kirchner, y creo que FomiCruz es un ejemplo, y está asociada a los proyectos mineros en Santa Cruz. Los proyectos de oro o plata no son minerales estratégicos, sin embargo, no nos ponemos colorados y somos capaces de hacerlos” continuó el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina.

Acto seguido, recordó las reacciones ocurridas tras una decisión provincial meses atrás, e indicó: “no nos pongamos mal si una Provincia hermana, como lo es La Rioja, determina que el litio es mineral estratégico, porque por el otro lado dice claramente que la empresa provincial se va a asociar al capital privado”.

Ya llegando al final del discurso, Laplace hizo énfasis en que quede claro que “no estamos hablando de nacionalizar” y agregó: “Si hay algo que estamos de acuerdo es que las Provincias tengan sus empresas públicas. Y, de hecho, estamos sobradamente de acuerdo que los mayores dividendos que deja la actividad minera quede en las Provincias”.

“No solo tenemos que hablar de federalismo, lo tenemos que practicar. Una manera de hacerlo es dar la posibilidad de que crezcan, porque eso va a llevar aparejado el crecimiento de nuestra gente, no solo de los trabajadores mineros, sino también de todos” recordó.

Por último, y en relación al evento, el Secretario General felicitó “a las empresas que están hoy exponiendo, en la absoluta mayoría proveedores de la actividad, y que ellos también forman parte de la cadena de valor de la que somos gestores desde la organización, porque eso implica darle trabajo a nuestra gente” y concluyó: “En esa vereda nos van a encontrar con el litio, pero vamos a seguir pregonando que tiene que darle mayor valor agregado”.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp