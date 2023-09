Hilario Galli sobre la polémica con provincia por el cobro por la atención en el Hospital

El secretario de gobierno municipal, Hilario Galli habló este lunes con el programa «Desayuno con Noticias» que en Radio M conduce la periodista Claudia Bilbao. El funcionario municipal se refirió al debate que se generó con el gobierno de Axel Kicillof respecto a los cobros de las atenciones que se realizan en el Hospital Municipal.

El funcionario y candidato a concejal habló además del sistema de coparticipación que tiene la provincia de Buenos Aires, la realidad económica de la Argentina y como todo esto impacta que hay en las finanzas municipales.

Primero, el funcionario dejó en claro en términos generales que «lo que se tributa desde Olavarría hacía la Provincia y la Nación es mucho más de lo que vuelve de Provincia y Nación en concepto de coparticipación”.

Galli habló por qué se cobra en el Hospital y por qué se decidió que más de 22 mil olavarrienses que son condición 2 y 3 dejen de pagar. Además, Secretario de Gobierno habló del reproche del Ministro de Salud de la provincia que pidió que el Municipio cese en el cobro de esas prestaciones para todo el mundo.

En este sentido, Hilario Galli realizó una extensa explicación: «hay dos errores conceptuales de parte del Ministro. Desde el año 1999 en la Ordenanza Fiscal e Impositiva de nuestra ciudad, se creó la tasa por servicios asistenciales. En su momento se generó está tasa por la prestación de salud que brinda el Municipio. Después lo que hay es el sistema de condiciones, que es un sistema transversal que no solo cruza al sistema sanitario sino que se usa mucho en Desarrollo Social, se caratula en base a una entrevista sociosanitaria y económica de la población y se otorga el carnet 1, carnet 2 y carnet 3. Lo que hace esa condición, de alguna manera, es eximir en algún porcentaje a esa tasa por prestación de salud. El condición 1 está eximido en el ciento por ciento, el condición 2 está eximido en el 75% y el condición 3 en el 50%. No se deja de ser una tasa creada en el año 1999. El primer error del Ministro es inmiscuirse en la autonomía municipal, los municipios tienen la posibilidad sus tasas por los servicios que brindan. Es una tasa creada hace más de veinte años atrás por un servicio que presta el Municipio, entonces la provincia o la nación no puede inmiscuirse en está autonomía que tiene el Municipio».

Tras esa explicación, Hilario Galli explicó por qué se decidió ahora dejar de cobrar a los condición 2 y 3 y permitir la atención gratuita a un total de 22 mil olavarrienses, «está medida se evaluó en septiembre de 2022, el año pasado cuando veíamos que la situación económica se iba complejizando cada vez más empezamos evaluar esto cada vez más fuerte. En ese momento fue el cambio de Ministro y Sergio Massa empezó a hablar de una mejora. Empezamos a ver que los números no sólo no mejoraron sino que empeoraron, entonces tomamos la decisión porque nos dimos cuenta que la gente no puede pagar ni siquiera el 25% de la prestación. Por eso que se tomó la decisión».

«Hay mucha gente que dejó de tener obra social, mucha gente está dejando de pagar su prepagada y está entrando dentro de los carnet hospitalarios, estamos viendo que día a día la situación empeora y de alguna manera nosotros tenemos que hacer algo para aliviar la situación».

Hilario Galli explicó que este «alivio» para los usuarios del sistema de salud, «es un equilibrio y está reducción de ingresos del municipio las encontramos dando de baja algunas direcciones y achicando la planta política. Son medidas que se monitorean mes a mes».

El funcionario dijo que la decisión de dejar de cobrar las prestaciones de salud a los carnet 1 y 2 se hubiese tomado de igual manera y sin importar el resultado de las elecciones PASO. «El lunes post PASO nos enteramos que había un 22% de devaluación y eso nos destruye el bolsillo a los olavarrienses», dijo.

El Secretario de Gobierno Municipal “el lunes post PASO nos enteramos del 22 % de devaluación, nos destruyen el bolsillo a todos estas medidas que se tomaron post PASO por el gobierno nacional”.

Hilario Galli dijo que Olavarría viene reclamando hace muchísimo tiempo que venimos reclamando por la coparticipación y dijo, “vemos que año a año tenemos una caída, los números no son públicos, no los abren, me gustaría ver como son los indicadores de otros municipios. Para entender porque los míos bajan cuando las estadísticas mejoran».

Hilario Galli reiteró el pedido, «sería interesante que abran los números» para ver la evolución.

Por otro lado, el Secretario de Gobierno descartó que su llegada al hospital municipal «no es una intervención, era necesario venir acá a darles una mano. El hospital está prácticamente al límite, en agosto se dieron 400 mil turnos. El resultado de las PASO fue un llamado de atención y reforzamos el lugar donde la gente estaba expresando más quejas», indicó.

«Yo no sentí resistencia en ningún momento», expreso Hilario Galli al explicar como impactó su llegada al Hospital.

Entrevista completa