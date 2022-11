Homenaje a trabajadoras de la salud en los CAPS 5 y 6￼

“Que le pongan tu nombre a una salita, a un Centro de Atención Primaria, habla de lo que fuiste para la comunidad”. En la mañana de este jueves los CAPS 5 y 6 fueron sede de sentidos actos en homenaje a dos trabajadoras de la salud, cuyos nombres ahora son utilizados para denominar distintos espacios de sendos edificios.

Ambos actos fueron encabezados por el intendente municipal Ezequiel Galli, quien estuvo acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo, la presidente del HCD Cecilia Krivochen y la directora de Atención Primaria de la Salud Virginia Draghi,

En horas del mediodía un importante número de personas se hizo presente en el CAPS 6, sitio donde se llevó a cabo el homenaje a María Marcela Pacheco. Entre los presentes pudo verse a su hija, compañeros y compañeras de trabajo, y vecinos y vecinas. “Realmente este es un momento muy importante para todos los que hemos compartido momentos tan gratos con Marcela, es un honor y estas palabras que yo tengo acá escritas las hicimos con el aporte de cada una de las personas que estuvimos con ella”, expresó Fátima Gorosito, quien fue compañera de trabajo de la profesional homenajeada.

“Querida Marce, en este día tan especial, con esta mezcla de melancolía y orgullo, te queremos recordar. ¿Cómo podríamos describirte? Mujer, transparente, sincera, leal, comprometida, amiga, maestra y por qué no pura picardía. Dispuesta a dar todo por los demás, con mucha alegría y pasión, sin esperar nada a cambio, teniendo siempre tiempo para las familias del barrio. Nada era a medias para vos, lo brindabas todo por tu comunidad, día y noche, siempre presente. Sí, día y noche, porque a cualquier hora salías a asistir a quien te lo solicitaba, activabas el sistema si un niño en la calle lo requería, no te quedabas en el que lo haga otro, o mañana se verá. Tu compromiso iba más allá de tu horario laboral”, añadió.

Luego, agregó “en cada persona dejaste huellas. Estás en las sonrisas que generan los recuerdos, estás en el silencio de muchos suspiros. Estás en la carita de cada niño que entra a la sala, estás en la ansiedad y el miedo de cada madre embarazada que espera un consejo, estás en ese padre, en esos abuelos, en cada uno de nosotros. A pesar de este compromiso con la comunidad, tu más grande amor siempre han sido tus tres queridas, flor y las nenas, las tenías tan presente en el día a día que si alguien no las conocía personalmente vos te encargabas de que las imagináramos, y así fuera como conocerlas desde siempre. A partir de hoy tu amada salita llevará tu nombre, los que te hemos conocido siempre te recordaremos y seremos los encargados de contarle a esta comunidad, quién fuiste. Gracias Marce por tanto amor”, concluyó.

Posteriormente Cecilia Krivochen expresó que “vengo a hablar en representación de los 20 concejales de todos los espacios políticos, que cuando recibimos aquel 31 de marzo el pedido de la Red de profesionales de la Salud no dudamos ni un segundo en recibir a quienes habían tenido la iniciativa. En muchas recorridas que tenemos los concejales de los distintos espacios hemos llegado hasta el barrio y no ha habido ni un vecino que no hablara de Marcela. De su compromiso con la comunidad, de su compromiso a cualquier horario como decían, y en este recuerdo a todas las enfermeras y a todo el profesional de la salud que lamentablemente falleció por el Covid. Marcela transcurrió más de 20 años en este lugar y sé que conocía a cada uno de ustedes y por eso tanta convocatoria hoy. Creo que eso simboliza el amor que Marcela les tenía y que ustedes a ella también, así que en nombre del Concejo Deliberante es un honor para nosotros haber podido trabajar esta ordenanza y que hoy el nombre de Marcela está en esta salita”.

Por último, el intendente Ezequiel Galli señaló que “cuando hay tanta emoción sobre las palabras, por lo cual voy a ser muy breve. Me quedo con la última frase que dijiste Fátima, cuando hablabas del amor, ‘gracias por tanto amor’. Tanto amor que Marcela le entregó a la comunidad y pensaba cuántos vecinos habrán pasado por esta salita y habrán sido recibidos por Marcela, y se habrán ido seguramente mejor de lo que entraron. Porque no hay nadie que no destaque la pasión que ella sentía por su trabajo, el amor que ella sentía por su trabajo, por su comunidad, por su barrio. No tengo ninguna duda que este reconocimiento está más que merecido, que le pongan tu nombre a una salita, a un Centro de Atención Primaria, habla de lo que fuiste para la comunidad. No quería dejar de estar, de acompañarlos, a la familia, a tantos amigos, a tantos compañeros de trabajo que transitaron un recorrido en esa huella que dejó Marcela en este en este querido barrio. Realmente creo que es algo para celebrar la memoria de Marcela que tanto nos dejó”, finalizó, como antesala al descubrimiento de una placa alusiva en memoria de María Marcela Pacheco.

Homenaje a Susana “Pocha” García

En el inicio de la mañana de este jueves otro sentido acto se desarrolló en la sede del CAPS N° 5, lugar cuya sala de espera pasó a denominarse Susana “Pocha” García, en homenaje y reconocimiento a la labor que durante décadas desarrolló la profesional de la salud olavarriense. La medida se enmarca además en el cumplimiento de la ordenanza 4958/22.

La primera en tomar la palabra, luego del saludo oficial por parte de Virginia Draghi, fue Evangelina García, quien durante años fue compañera de trabajo de “Pocha”. “Seguro nos escucha, siempre recordándote, nombrándote, todavía nos encontramos en algún rincón de la sala, en alguna charla con un paciente, cómo se extraña la pocha. Hoy es un día muy especial para vos, nombrarte aquí para que te quedes para siempre fue un logro tuyo, algo que sembraste con tus años de laburo y de acompañar a tu gente de trabajo”, expresó al borde del llanto.

Posteriormente hizo suyas las palabras de Hamlet Lima Quintana para dedicarle el poema “gente necesaria”, “que te describe”, explicó. “Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con sólo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente, que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe, que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria”, finalizó.

A continuación la presidente del Concejo Deliberante Cecilia Krivochen señaló que “conocimos la historia de Susana a través de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que nos acercaron el proyecto allá por el mes de marzo, mes en que celebramos el Día de la Mujer, un mes dedicado a reconocer a todas las mujeres. Ya habíamos pasado esa celebración, pero decidimos trabajar entre todas las comisiones para poder homenajear a Susana”, explicó.

“Sabemos que Susana falleció en el 2018, sabemos de una trayectoria de 30 años. Quienes no la conocimos a través de las personas que fueron al Concejo Deliberante a contar su historia, sabíamos de su dedicación a la comunidad, que más allá de ser una enfermera se dedicaba a atender a quien viniera. Estoy segura que esta sala recordará, no sólo a Susana, sino a toda su labor para la comunidad de este barrio y de todos aquellos que vinieron, la conocieran y que tuvieron el privilegio y el honor de tenerla a Susana como enfermera y como colaboradora. Nosotros somos varios bloques políticos, pero en estas cuestiones no hay grieta, no hay ninguna discusión, todo es un acuerdo para poder homenajear a Susana entre todos los colores que representamos a la ciudad y que cada uno que pase por esta Sala la siga recordando a través del tiempo”, finalizó.

Por último, el intendente municipal Ezequiel Galli expresó “este homenaje, de esta manera, es algo para la familia seguramente muy emotivo, muy importante, y para los compañeros de trabajo también es saber que si das todo en algún momento tenés un reconocimiento, de parte de de tus compañeros, de parte de tus amigos, de parte de tu familia. Simplemente saludar a la familia Susana, a quienes fueron sus compañeros de trabajo y agradecerle a todo el personal de salud, como siempre lo hacemos, que como Susana también siguen dejando día a día todo en la cancha para atender a los vecinos en cada uno de los centros de atención primaria, en cada uno de los hospitales que tiene nuestra ciudad”, concluyó, para luego junto a la hija de García descubrir también una placa alusiva.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp