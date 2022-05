Identidad de género: guía de atención en salud, útil para familias y docentes

A diez años de la sanción de la ley 26.743, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía de Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía de Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries, destinada principalmente a personal de salud pero que puede ser muy útil para familiares y docentes que acompañen a personas que se encuentren en algún proceso de reasignación de género.

La guía toma los principales ejes de la Ley de Identidad de Género 26.743 y los articula con intención de abordar desde el respeto y la empatía a estas subjetividades que se encuentran en plena transformación.

La identidad de género “es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”, expresa el documento, citando al artículo 2 de la ley.

De igual modo, presenta una perspectiva de despatologización para estos casos y advierte cómo debe ser un trato digno para estas personas. Para eso resulta clave:



• Preguntar a infantes y adolescentes cómo prefieren que se les nombre.

• Incluir en todo instrumento de registro (planilla de turnos, historia clínica, certificados,

expedientes, etc.) únicamente el nombre expresado, coincida o no con el que figura en el DNI.

• Para llamar en público, utilizar el nombre de pila de su elección. Llamar por el apellido cuando no se sepa si el nombre que figura en los registros es el que utiliza.

• Utilizar pronombres y artículos de acuerdo a la identidad de género de la persona: masculino, femenino o emplear modos no binarios (por ejemplo, utilizando la “e”). Cuando existan dudas, preguntar qué pronombre prefiere que se utilice.

Quienes consideren que estos lineamientos son de utilidad, pueden descargar el material de forma gratuita, desde este link: Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries.

A diez años de la sanción de la ley 26.743, Argentina es un ejemplo en el mundo de ampliación de derechos y respeto a las diversidades.

