Ignacio Montoya Carlotto en el día de su cumpleaños: «Desde hace 43 años esta vida viene siendo una hermosa aventura»

«Desde hace 43 años esta vida viene siendo una hermosa aventura», es la frase que sintetiza un emocionante posteo que en su cuenta de Facebook realizó Ignacio Montoya Carlotto quien este miércoles está cumpliendo años aunque aclara: «hoy es mi cumpleaños! (!) (?) Día más, día menos, un día como hoy, u otro como hoy no muy lejano de este, yo me presentaba al mundo en circunstancias por demás extrañas por suerte extraordinarias a unos pocos».

Sigue en su posteo: «

¿Dónde? Tampoco es muy claro, la partida de nacimiento dice de manera abarcativa “Argentina” mientras que el DNI atina a ser un poco más específico asegurando “Buenos Aires” (tironeos que me acompañan desde hace mucho por lo visto) Aún así aseguran algunos que ese alumbramiento sucedió en la ciudad de las diagonales, más allá de las situaciones jurisdiccionales, se que este pedazo de tierra al sur, llamado Argentina es el sitio donde di mis primeros gritos, la precisión dejémosla para GoogleMaps. En cuanto a la fecha… el uso y la reiteración a veces pueden más que los datos fácticos, y como siempre fue el 2, ¡que sea! Los que me conocen de cerca saben de mi gusto por festejar esta fecha, hoy por las pandémicas que nos tienen como nos tienen, no será como me gusta, pero estará igual desde los abrazos lejanos, las llamadas y las muestras de cariño que siempre me acompañan».

Luego fue más que claro y dijo «tras este compendio de incertezas, dejo aquí las pocas pero felices afirmaciones ciertas para mí»

«Desde hace 43 años esta vida viene siendo una hermosa aventura (aventura creo que es la palabra que mejor le cuadra) andanza mía que; a veces triste, a veces feliz, a veces no tanto, pero nunca aburrida y siempre, siempre dada al aprender. Muy agradecido por lo que me ha tocado con todos los bemoles y alteraciones accidentales: a las maneras de ser hijo, amigo, esposo, nieto, y ahora a ser padre también. Estoy además particularmente agradecido por saberme amado, en las diferentes etapas de mi vida. Reconocer además, la fortuna de hacer lo que hago, que también se torna en una aventura vertiginosa que me mantiene expectante como el primer día entre corcheas y redondas. (y como si fuera poco soy de River…je je)».