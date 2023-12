Ignacio Pallia la «sombra» de Nelsón Sombra en Azul

Ignacio Pallia, quien será el secretario de Gobierno de la gestión de Nelson Sombra, y en está transición se ha convertido en la «sombra» del Intendente electo de Azul.

El futuro funcionario, con destacado recorrido en la administración pública, brindó una entrevista y se refirió a diferentes temáticas relacionadas con el cambio de gobierno en la vecina localidad.

«Estamos en el proceso de asumir la gestión. Venimos desarrollando un trabajo, por un lado, de cara a la comunidad en función del proceso electoral y de determinados diagnósticos que uno puede aprovechar el momento y poner en carpeta las cuestiones con las que caracterizamos a Azul. Esto tiene que ver con el déficit energético o con una matriz energética insuficiente para nuestras expectativas de crecimiento, de desarrollo productivo, lo cual tiene que ver con la instalación de industrias asociadas a las producciones locales, que son de las más ricas del país en todo sentido: de la productividad de la tierra, de la capacidad creativa del emprendedurismo, de la economía social y del cooperativismo azuleño. Y también de otros rubros, como la industria cultural, entre otras», expresó Pallia en el inicio de la charla con este diario.

Asimismo, el futuro secretario de Gobierno de la comuna hizo hincapié en que «hay un gran abanico de oportunidades en Azul para desarrollar, razón por la cual necesitamos tener otra potencia energética para dar respuesta a las demandas y a las oportunidades».

«Tenemos la esperanza, el convencimiento y la alegría de transitar dos años hasta que eso esté terminado (con la instalación de un nuevo transformador en el SIPA) y podamos empezar a abordar lo que tiene que ver con ese primer ítem de caracterización», añadió.

«Coherencia y honestidad»

La segunda cuestión abordada por Pallia fue el rasgo identitario y aludió a la reunión mantenida días atrás en el Salón Cultural con representantes de más de 150 entidades intermedias de la comunidad.

«A mí me encantó ese día. Se sintió algo muy especial en el aire. Hubo una escucha muy atenta y mucho respeto, con un reconocimiento con el aplauso muy interesante», comentó el futuro secretario de Gobierno, para inmediatamente después añadir: «Me parece que muchas de las instituciones no se conocían entre sí, pero uno ve el potencial que hay ahí. Eso también tiene que ver con una lógica de trabajo que incorpore todo ese conocimiento. Son quienes transitan esos territorios, quienes viven apoyando una causa, quienes dejan el cuerpo, el tiempo y ponen su esfuerzo para que determinadas temáticas vayan para adelante».

De acuerdo con los conceptos vertidos por Pallia, «la idea es integrar esa cuestión y que encuentren en la Municipalidad un lugar receptivo de escucha y de diálogo». Y paso seguido reiteró: «Va a ser una Municipalidad de puertas abiertas. Tenemos la responsabilidad de que así sea y lo promovemos. Entendemos que es lo que construye el vínculo humano, el encuentro cara a cara, lo que anuda el lazo social. En definitiva, es lo que le permite a una sociedad integrarse».

«Venimos de un proceso generalizado -mundial, regional, nacional, provincial y local- donde la lógica que domina es la de la competencia, la del mérito, cuestiones medio individualistas. Pero cuando se ve la cantidad de representaciones que tiene una sociedad como la azuleña, la extensión territorial que tiene el Partido y los sectores que lo representan, se puede comprobar que hay una pluralidad de identidades que pueden construir tranquilamente un camino común», conceptualizó.

Igualmente Pallia manifestó que «en el camino al Bicentenario, que es una cuestión integral, hay cosas que compartimos entre todos. No me cabe ninguna duda que las familias queremos que nuestros hermanos, hijos, amigos, siempre estemos mejor; apuntamos a dejar algo mejor de lo que uno encontró cuando transitó por este tiempo y esta tierra».

A lo anteriormente mencionado, quien asumirá la semana próxima la función de Secretario de Gobierno destacó que «es una cuestión de incorporar las distintas miradas a través del trabajo, al que entendemos como el gran ordenador de una sociedad; y para nosotros -como gestión- tenemos la instrucción en ese sentido del 100% de parte del intendente electo Nelson Sombra».

«Hay que andar un camino, siempre con la coherencia que venimos trabajando y con honestidad en relación a lo que se puede y no se puede hacer, a lo que hay que proyectar para más adelante, a lo que se puede hacer en el mediano plazo», apuntó también.

«Construir ambientes saludables de trabajo»

En otro tramo de la entrevista mantenida ayer con este matutino Pallia dejó en claro que desde la gestión de Nelson Sombra se va a trabajar «muchísimo» en la transparencia.

«Vamos a poner el eje en la comunicación que vamos a tener de cara a la comunidad en su conjunto. ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos? ¿Qué logramos? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se puede hacer y qué no? La verdad que esa es una de las cuestiones más difíciles, porque uno entiende que hay necesidades a resolver con más o menos urgencia y decir que no, no es fácil. Pero no son no definitivos. Nosotros no entendemos que las cosas se dan de una vez y para siempre, sino que hay un proceso que las construye y que llegan siempre a un destino mancomunado», afirmó.

Por esa razón es que entiende que «la relación con la comunidad queremos que sea participativa, abierta y con sinceridad. A nosotros nos toca administrar una municipalidad que tiene su historia, a la cual encontramos en un lugar y en un punto, y de ahí iremos hacia adelante».

Retomando el encuentro con las instituciones intermedias, Pallia indicó que «la gran mayoría de las intervenciones que se expusieron tuvieron que ver con la necesidad de una Municipalidad que -primero- no los desatienda, luego que los reconozca y finalmente que les agilice los tiempos administrativos». Y en la misma línea aseguró que «tenemos la instrucción de Nelson (Sombra) de construir ambientes saludables de trabajo, porque eso tiene que ver con la estandarización de procesos administrativos, la incorporación de los conocimientos técnicos de las experiencias y de las trayectorias de los trabajadores municipales, incluyendo la convocatoria para que los empleados ocupen lugares de dirección».

La decisión de convocar a los trabajadores comunales a través de concursos, explicó Pallia, «tiene que ver con dos variables centrales. Una es la reducción significativa de la planta política, la cual es necesaria para liderar los procesos de aplicación de políticas públicas en los territorios. Y por otro lado está la riqueza de los saberes que hay ahí adentro».

«Una autonomía económica pero también política»

Sobre el impacto que puedan tener en lo local las medidas económicas que tome el Ejecutivo Nacional, Pallia advirtió que «la construcción de una identidad tiene que ver con integrar las partes y empezar a confluir en nuestra realidad cotidiana con todas sus pluralidades. El manejo responsable de los recursos, la búsqueda de un equilibrio financiero y todo lo demás tiende a buscar una autonomía económica pero también política, en la que se puedan garantizar servicios esenciales, mejorarlos y tender a dar un poquito más para llegar a un lugar. Esto no se resuelve en dos meses, está claro. Hace falta mucho trabajo».

«Esa capacidad de trabajo la tenemos y también las ganas. Ahora tenemos que comenzar a transitar ese camino de gestión para poder nutrirlo y empezar a expresarlo en esas transformaciones que las personas puedan ver cuando salgan a la esquina de su casa, cuando vayan a un centro de salud, cuando visiten un museo», subrayó el futuro secretario de Gobierno. A su vez, Pallia refirió que «nosotros queremos que desde el ‘Sanfra’ al Urioste, del Porres al Bidegain, del ‘120’ a Del Carmen, en los diferentes barrios de Azul, todo empiece a circular de otra manera».

«No se trata de un impuestazo»

Sobre el final de la charla de ayer, Ignacio Pallia mencionó que «el tercer punto del diagnóstico para caracterizar a Azul tenía que ver con una matriz tributaria insuficiente o mal angulada. La incorporación de los contribuyentes a la Tasa de Servicios Esenciales es para nosotros una mejora significativa de lo que se conocía como Tasa de Servicios Generales».

«Se amplía la base contributiva y al haber más personas que contribuyen, menos va a pagar cada una. Esto seguramente el 20 de diciembre va a tener un afloje, que va a ser cuando lleguen las primeras facturas y se pueda apreciar que no se trata de un impuestazo ni ninguna de esas cosas», concluyó el futuro secretario de Gobierno.