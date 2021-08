Iniciaron una causa penal contra el hombre que intentó manifestarse en un kayak antes de la llegada de Alberto Fernández

En la tarde del viernes, momentos antes de la llegada de Alberto Fernández a Olavarría, En Línea Noticias difundió la imagen de un hombre que en un kayak quería manifestarse durante el acto que el Presidente de la Nación iba a encabezar en Olavarría. El hombre estaba en las aguas del arroyo Tapalqué con su kayak y no había pasado el puente de la avenida Del Valle cuando más de una decena de policías se acercaron a él y lo redujeron para luego trasladarlo a la Comisaría Primera.

Héctor Marcelo Cortes es referente del Grupo olavarriense Remada Verde y durante la pandemia perdió a su madre, a quien según se manifestó no pudo despedir por el contexto pandémico. La intención de movilizarse y manifestarse fue disparada luego de conocerse la reunión social, en plena cuarentena estricta, que participó el Presidente de la Nación y la Primera Dama el 14 de julio de 2020.

Contó que luego de que se hiciera publica su intención de manifestarse más de una decena de policías llegaron hasta el lugar donde se encontraban, lo redujeron, arrojaron su celular al arroyo y lo trasladaron a la sede de la Comisaría Primera donde estuvo más de cuatro horas.

Cortes le dijo a En Línea Noticias «me había bajado del kayak y estaba esperando, yo me iba a mandar con el kayak y el cartel cuando llegara el Presidente. Mi arma era un cartel». Allí relata que otras personas que estaban sobre el puente Lucio Florinda le avisaron que estaban intentando desactivar la manifestación que allí se realizaba. En ese momento, y luego de la publicación de este medio, Cortes dijo «empezó la caza de brujas».

Contó que estaba a la vera del arroyo, esperando, y cuando mira «tenía una banda de gente de civil y policía». Dijo que esos agentes estaban «con toda la mala onda y lo querían sacar». Toda esa situación se dio en el momento en que el avión presidencial sobrevolaba el Parque del Bicentenario previo al aterrizaje en el Aeropuerto local.

«Yo lo único que quiero hacer es manifestarme con el cartel y estaba más lejos que la otra manifestación», dijo Cortes en referencia a los manifestantes que esperaban al Presidente en el Puente Lucio Florinda.

Después acusó a quienes fueron a detenerlo: «me tiraron el celular al agua y vulneraron mis derechos a manifestarme» y recordó «la manifestación la estaba haciendo en homenaje a mí mamá y otra gente que había quedado en el camino cuando estos tipos se estaban dando la gran vida».

La madre de Cortes murió en agosto de 2020.

Una vez «reducido» por la policía, contó que lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la Comisaría Primera donde estuvo más de cuatro horas. Cuenta que alguien pidió «que me metan a un calabozo, me llevaron a Hinojo para hacerme la revisión médica y después me dicen que me iban a hacer una contravención por desacato y resistencia a la autoridad». Esto último finalmente se concretó.

Cortes aseguró a En Línea Noticias que durante su estadía en la Comisaría Primera le negaron tomar contacto con un abogado o con algun familiar. «Vulneraron todos mis derechos», resume.

Esta mañana, luego de pasar la noche en vela, al hablar con En Línea Noticias pidió contactar un abogado que le permita denunciar lo que para él fue un desmedido accionar de las fuerzas de seguridad. «Necesito asesorarme porque me inventaron una causa», dijo.

Sobre la seguridad que lo redujo terminó diciendo «esta gente me vino a patotear».