Interna del PJ Bonaerense: “El peronismo es mucho más que una organización”, dijo Gray

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a apuntar contra la candidatura de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ bonaerense y el avance de La Cámpora en el partido al sostener que “el peronismo es mucho más que una organización”.

Gray, actual vicepresidente del PJ bonaerense, dijo que “debe haber diálogo y consenso” y que “no podemos permitir las imposiciones y menos la prepotencia”.

“El peronismo es mucho más que una organización, mucho más amplio. No estamos discutiendo una interna del PJ únicamente, estamos discutiendo una forma de hacer política en los años que vienen por delante donde yo pido respeto a las instituciones, ya que mal podemos gobernar sino respetamos la institucionalidad de nuestro propio partido”, le dijo el jefe comunal al portal Infobae.

El pasado viernes el titular del Federal Nº 1 de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó una medida cautelar impulsada por Gray que buscaba suspender las elecciones internas que se realizarán en mayo próximo.

“Yo vengo a ser la expresión de cientos de miles de militantes del PJ, y no solo del Justicialismo, del campo nacional y popular que no quieren atropellos, que no quieren avasallamientos, que quieren participar, que quieren unidad y renovación, pero no a cualquier precio”, indicó el alcalde.

El PJ bonaerense decidió hace poco más de una semana, en el marco de un encuentro virtual, adelantar las elecciones para el 2 de mayo. Desde el entorno de Gray, quien tiene mandato hasta el 17 de diciembre de este año, cuestionaron que la reunión realizada por Zoom fue “convocada de forma irregular”.

“He tomado conocimiento informalmente que desde la cuenta de WhatsApp de una empleada del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, se habría convocado a una reunión del Consejo”, puntualizó Fernando Gray en la demanda. En este sentido, sostuvo que “se debe respetar la institucionalidad del Partido Justicialista de la Provincia. En 70 años de historia, nunca hemos vivido una situación similar”.

Ante el rechazo de Ramos Padilla, el intendente indicó que “nos estamos presentando el día martes con un recurso en la Cámara Nacional Electoral”.

“Los que quieren adelantar las elecciones que expliquen por qué hay que adelantarlas en medio de una pandemia, cuando todo haría suponer además que en el segundo semestre, después de julio, gran parte de la población estaría vacunada y sería más razonable hacer una interna. Hacerla en este momento con la cantidad de problemas que tenemos en el país es estar desfasado de la realidad del país”, indicó. (DIB) MT