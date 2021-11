Interna en los gastronómicos: Mario Rodríguez respondió críticas de afiliados que quieren ir a elecciones

Mario Rodríguez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), habló este miércoles con el programa «La Primera Mañana» de Cadena 103 donde respondió a los dichos de un grupo de afiliados al gremio que lo acusaron de poner trabas para llevar adelante elecciones internas en el gremio.

Los dichos contra el histórico dirigente sindical fueron realizados a En Línea Noticias de parte de Alejandro Pino quien se arroga la representación de la denominada Lista Verde.

Rodríguez, consultado sobre las críticas afirmó que «él no tiene que hacer ningún descargo, estamos en un proceso electoral y como se sabe en todos los procesos electorales hay agresión de un lado y tratar de pacificar del otro. La Junta Electoral, que es soberana, ha tratado de hacer cumplir el Estatuto Social, como corresponde. La Lista Verde no ha cumplido como corresponde y entonces hubo algunas impugnaciones que corresponden hacer porque justamente no están cumpliendo el Estatuto».

El dirigente sindical se refirió a los dichos de Alejandro Pino sobre el alto nivel de trabajadoras y trabajadores en negro en la Seccional que comprende las ciudades de Azul, Bolívar y Olavarría. Mario Rodríguez no negó y dijo «tienen razón, la franja que tenemos acá es como la franja nacional entre un 35 y 40% de gente en negro, y puede haber un poco más porque recién estamos saliendo de la pandemia. Ahora se está llamando a los empleadores para regularizar a los empleadores. Algunos hacen caso omiso».

Las elecciones deberían llevarse adelante el próximo 2 diciembre.

«Si cumplen con los requisitos, no hay drama», dijo Mario Rodríguez desalentando cualquier tipo de animosidad para impedir que se presente la lista verde.

En ese punto contó, a su criterio cuales son las irregularidades de la Lista Verde: «los avales están. Aunque ya de movida empezó mal esa lista porque el día 5 de octubre se cerraba la presentación de listas, la lista llegó a las 23 horas de ese día. Llegaron alrededor de ocho personas, vinieron dos o tres de la lista, un abogado, un contador, un escribano no sé porque motivo si era para traer la lista nada más. Entonces se recibió la lista y al día siguiente la Junta Electoral local chequeó la lista para ver como estaba y se encuentran que había cinco de los candidatos que no tenían nada que ver con el gremio gastronómico. Se los buscó en el padrón electoral y no figuraban en ninguna parte. Se los llamó a los apoderados a la lista verde y se les comunicó la anomalía».

En ese momento, dijo Rodríguez, tenía que cambiar esos candidatos y para esos les corría un plazo de 48 horas.

Además dijo que los candidatos reemplazados negaron que habían prestado conformidad para ser candidatos de la Lista Verde.

«Hoy los plazos están vencidos, no presentaron la lista completa», expresó Mario Rodríguez.

El histórico dirigente que ellos están todo el derecho de presentarse a elecciones y apuntó a Alejandro Pino «no se en carácter de qué habla».

«Para cerrar una lista no hacían falta diez, encima está este muchacho que habla por los medios y no sé quien lo manda a hablar. Por lo menos tendría que salir el Secretario General, el Secretario Adjunto o el Gremial. No él», siguió diciendo.

«Hay elecciones, eso se tiene que cumplir. Se votará el día 2. Los agremiados tiene que ir con el cárnet sindical y poder votar», expresó dejando en claro que haya una o dos listas habrá elecciones.